Kompletter Einbruch nach der Halbzeit: Zwickau geht in Jena baden

Jena - Deftige Packung für den FSV Zwickau im Nachholer! Die Schwäne wurden von Carl Zeiss Jena am Mittwochabend regelrecht gerupft und verloren mit 1:5 (1:2). Überragender Mann vor 8940 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld war Dreierpacker Emeka Oduah.

Für den FSV Zwickau gab es in Jena nichts zu holen. © Picture Point / Sven Sonntag

"Wenn du zu viele Spieler hast, die unter dem Schnitt spielen, kannst du in Jena nix holen", kritisierte FSV-Sportdirektor Robin Lenk.

Die erste Viertelstunde war noch etwas schaumgebremst, doch dann ging die Post ab. Oduah (18.) und Alexander Prokopenko (20.) mit dem Doppelschlag, auf den die Gäste die prompte Antwort geben wollten.

Veron Dobruna (26.), dessen Vertrag sich letzten Sonntag aufgrund einer Einsatzklausel verlängert hatte, zunächst mit Lattenpech, aber wenig später nach Kilian Senkbeils Flanke per Kopf zur Stelle (28.).

Für den Angreifer war es der elfte Pflichtspieltreffer. Und für die Schwäne die Initialzündung? Cemal Sezer (31.) im Abseits und Dobruna (35.) im Strafraum zu Fall gebracht, ohne dass es Strafstoß gab.