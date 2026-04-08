Kompletter Einbruch nach der Halbzeit: Zwickau geht in Jena baden
Jena - Deftige Packung für den FSV Zwickau im Nachholer! Die Schwäne wurden von Carl Zeiss Jena am Mittwochabend regelrecht gerupft und verloren mit 1:5 (1:2). Überragender Mann vor 8940 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld war Dreierpacker Emeka Oduah.
"Wenn du zu viele Spieler hast, die unter dem Schnitt spielen, kannst du in Jena nix holen", kritisierte FSV-Sportdirektor Robin Lenk.
Die erste Viertelstunde war noch etwas schaumgebremst, doch dann ging die Post ab. Oduah (18.) und Alexander Prokopenko (20.) mit dem Doppelschlag, auf den die Gäste die prompte Antwort geben wollten.
Veron Dobruna (26.), dessen Vertrag sich letzten Sonntag aufgrund einer Einsatzklausel verlängert hatte, zunächst mit Lattenpech, aber wenig später nach Kilian Senkbeils Flanke per Kopf zur Stelle (28.).
Für den Angreifer war es der elfte Pflichtspieltreffer. Und für die Schwäne die Initialzündung? Cemal Sezer (31.) im Abseits und Dobruna (35.) im Strafraum zu Fall gebracht, ohne dass es Strafstoß gab.
Carl Zeiss Jena nutzt Fehler von FSV Zwickau eiskalt aus
"Wir hatten uns in der Halbzeit vorgenommen, bis zur 60. Minute den Ausgleich zu erzielen. Und dann schlafen wir gleich nach der Pause bei einer Ecke, wo es eigentlich eine klare Zuteilung gibt, aber Oliver Fobassam nicht bei seinem Mann steht", resümierte Lenk.
Oduah (50.) lenkte die Partie damit in die Richtung von Carl Zeiss, das jetzt auf Fehler der Zwickauer in der Vorwärtsbewegung und der Restraumverteidigung lauerte. Und genau diesen Gefallen tat der FSV den Hausherren. Wieder Oduah (75.) und Nicolas Wähling (90.) machten es deutlich.
Lenk: "Es ärgert mich, wie einfach wir die Bälle im eigenen Spielaufbau hergegeben haben und dann auch die Restverteidigung einfach nicht stimmt."
Für die Westsachsen geht es am Sonntag weiter mit dem Auswärtsspiel in Greifswald.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag