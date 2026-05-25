FSV-Abwehrchef Max Somnitz bleibt in Zwickau: "Wir haben lange darüber geredet"

Zwickau - Diese Vertragsverlängerung ist ein absolutes Statement! Abwehrchef Max Somnitz (22) hat seinen auslaufenden Vertrag beim FSV Zwickau gleich um zwei Jahre plus Option bei Drittligaaufstieg verlängert und das trotz teils Interesse aus der 3. Liga .

Max Somnitz (22) bleibt zwei weitere Jahre beim FSV Zwickau. © Picture Point / Sven Sonntag

"Wir haben lange darüber geredet, ich habe viele Nächte darüber geschlafen und dann bin ich zu diesem Entschluss gekommen", erklärte der 22-jährige Innenverteidiger nach dem Sachsenpokal-Finale.

"Ich hatte mit 'Lenker' (Sportdirektor Robin Lenk/d. Red.) drei, vier Themen besprochen ...", verriet Somnitz. Ein Thema war die zuvor bereits erfolgte Verlängerung mit seinem Kumpel Theo Martens (23). "Ich glaube, man spielt schon ein bisschen besser und mit mehr Spaß, wenn man sich versteht!"

Vor Anpfiff hatten er und Pressesprecher Daniel Sacher die Katze aus dem Sack gelassen und Somnitz die Massen noch mal für den Fight gegen den Schacht eingepeitscht.

"Ich bin ja auch auf dem Platz ein Typ, der versucht, die Zuschauer mitzunehmen", unterstrich der Publikumsliebling. Was ihm auch, deutlich hörbar, am Samstagnachmittag gelang.