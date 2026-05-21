Sachsenpokal-Finale: Verkehrs-Chaos in Zwickau erwartet, Polizei gibt Tipps für Anreise
Zwickau - Das Stadion wird beben! Am Samstag trifft der FSV Zwickau im Sachsenpokal-Finale auf den FC Erzgebirge Aue. Knapp 10.000 Zuschauer werden in der Zwickauer GGZ-Arena erwartet. Gleichzeitig macht sich die Polizei bereit, spricht von einem Spiel mit hoher Brisanz und rechnet auch mit viel Verkehr.
"Das zuvor zugelassene Kontingent von 9686 Zuschauern wurde komplett ausgeschöpft, sodass während der An- und Abreise im Stadtbereich und auf den Zufahrtswegen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist", teilt die Polizei mit.
Weil beide Vereine nur etwa 30 Kilometer auseinanderliegen, könnte es zu einem wahren Verkehrschaos kommen – vor allem bei der An- und Abreise.
Um den Druck aus dem Straßenverkehr zu nehmen, rät die Polizei den FSV-Fans dazu, die Straßenbahn zu nehmen. Der Takt wird entsprechend verdichtet.
Wer dennoch mit dem Auto fährt, kann entlang der Sternenstraße bis zur Höhe Max-Planck-Straße parken.
Wichtig: Die Treppe zum Stadion zwischen Mülsener Straße und GGZ Arena wird an diesem Tag von der Polizei gesperrt.
Für Aue-Fans steht der Gästeparkplatz zur Verfügung
Aue-Fans, die über die A4 anreisen, sollen die Autobahn an der Abfahrt Meerane verlassen, anschließend über die B93 bis zur Abfahrt Crossen fahren. Anschließend über die S286 bis zur B173.
Wer aus dem Erzgebirge über die A72 anreist, sollte die Abfahrt Zwickau-Ost nehmen und über die S286 auf die B173 fahren. Den Gästeparkplatz erreichen Aue-Fans über die Einmündung Mülsener Straße.
Die Polizei wird am Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein. Die Beamten hoffen auf ein "sportlich faires und unterhaltsames Spiel".
Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Der FSV Zwickau geht als Underdog ins Spiel, ist mit einer hervorragenden Bilanz von 31 ungeschlagenen Heimspielen jedoch nicht zu unterschätzen.
Aue wiederum könnte seine individuelle Klasse auf den Rasen bringen - und sich den Liga-Abstiegs-Frust von der Seele schießen.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa , Picture Point/Roger Petzsche