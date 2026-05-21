21.05.2026 09:31 Sachsenpokal-Finale: Verkehrs-Chaos in Zwickau erwartet, Polizei gibt Tipps für Anreise

Knapp 10.000 Zuschauer werden zum ausverkauften Finalspiel um den Sachsenpokal in Zwickau erwartet. Die Polizei warnt vor Verkehrsproblemen.

Von Julian Winkler

Zwickau - Das Stadion wird beben! Am Samstag trifft der FSV Zwickau im Sachsenpokal-Finale auf den FC Erzgebirge Aue. Knapp 10.000 Zuschauer werden in der Zwickauer GGZ-Arena erwartet. Gleichzeitig macht sich die Polizei bereit, spricht von einem Spiel mit hoher Brisanz und rechnet auch mit viel Verkehr.

Die GGZ-Arena wird zum Sachsenpokal-Finale rammelvoll. Das Stadion ist ausverkauft. © Picture Point/Roger Petzsche "Das zuvor zugelassene Kontingent von 9686 Zuschauern wurde komplett ausgeschöpft, sodass während der An- und Abreise im Stadtbereich und auf den Zufahrtswegen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist", teilt die Polizei mit.



Weil beide Vereine nur etwa 30 Kilometer auseinanderliegen, könnte es zu einem wahren Verkehrschaos kommen – vor allem bei der An- und Abreise.



Um den Druck aus dem Straßenverkehr zu nehmen, rät die Polizei den FSV-Fans dazu, die Straßenbahn zu nehmen. Der Takt wird entsprechend verdichtet.



Wer dennoch mit dem Auto fährt, kann entlang der Sternenstraße bis zur Höhe Max-Planck-Straße parken. Wichtig: Die Treppe zum Stadion zwischen Mülsener Straße und GGZ Arena wird an diesem Tag von der Polizei gesperrt.

Die Treppe an der Mülsener Straße, die von FSV-Fans gern zum Stadion genutzt wird, ist am Samstag dicht. © Polizei

Für Aue-Fans steht der Gästeparkplatz zur Verfügung