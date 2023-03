Morgen Duell der Krisen-Teams: FSV Zwickau zum Siegen verdammt!

Die Spiele werden immer weniger und damit auch die Gelegenheiten, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Zehn Partien vor Ultimo ist der FSV Zwickau am morgigen Sonntagnachmittag gegen den FC Ingolstadt fast schon zum Siegen verdammt, damit es nächstes Jahr in der 3. Liga weitergeht.

Will drei Punkte holen: FSV-Coach Ronny Thielemann (49). © Picture Point/Gabor Krieg

Ingolstadt sei mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Die Audi-Städter peilten insgeheim den Wiederaufstieg an, gewannen unter ihrem neuen Trainer Guerino Capretti (41) aber nur eine von acht Partien.

Während die Schanzer tabellarisch jenseits von Gut und Böse stehen, haben die Westsachsen den Druck, liefern zu müssen. Wie sehr der Kopf angesichts der prekären Tabellensituation schon jetzt eine immer größere Rolle spielt, wurde Thielemann entsprechend gefragt.

"Es geht in jeder Trainingswoche immer wieder bei null los. Es liegt an mir, die Mannschaft zu motivieren, in allererster Linie aber an den Jungs, auch mit einer hohen Eigenmotivation an die Aufgabe heranzugehen", so der FSV-Coach.

Einer, den er nicht extra motivieren muss, ist Offensivmann Johan Gómez (21), mit fünf Toren nach Dominic Baumann (27, 7) zweitbester Torschütze und das belebende kreative Element im Mittelfeld.

"Wir haben keine Ausreden für letzte Woche, schauen aber fokussiert nach vorne auf die neue Möglichkeit und wollen die drei Punkte", pusht der 21-Jährige.