Nach Aus beim FSV Zwickau: Hat Trainer Thielemann bereits ein neues Job-Angebot?

Ronny Thielemann (49) ist nicht mehr länger Coach in Zwickau.

Dass die wenig erfolgreiche Zusammenarbeit mit Chefcoach Ronny Thielemann (49) zu Ende geht, war spätestens nach den Aussagen von FSV-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky ein offenes Geheimnis.



Am Freitagabend meldeten die Westsachsen Vollzug. "In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist", teilte der Verein mit. Ganze drei Sätze war den Verantwortlichen das Thielemann-Aus wert.

Am 20. Februar hatte der 49-Jährige das Amt von Trainer Joe Enochs übernommen. 15 Punkte aus 15 Spielen waren zu wenig, um den Absturz in die vierte Liga zu verhindern.

Hinzu kam das blamable Aus im Halbfinale des Landespokals. Beim 0:1 gegen Regionalligist 1. FC Lok Leipzig stand eine Zwickauer Mannschaft auf dem Rasen, die jeglichen Kampfgeist und Siegeswillen vermissen ließ.

Thielemann hatte bei seiner Verpflichtung vehement darauf gedrängt, dass sein Arbeitspapier auch bei einem Abstieg weiterläuft. Dass er jetzt so schnell das Weite suchte, sorgte für Spekulationen.