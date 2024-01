Nach verpatzter Generalprobe: FSV-Sportdirektor Lenk fordert eine Reaktion!

So blieb es bei einer Einschätzung, die man nur allzu oft auch im vergangenen Jahr treffen musste, wenn es am Ende mal wieder nicht gereicht hatte.

Die angedachte Verstärkung für die Defensive ist bis dahin auch noch nicht in Sicht. Richten müssen es also diejenigen, die nach Mittwochabend etwas gutzumachen haben. Lenk: "Wir haben das Ganze am Donnerstag kritisch ausgewertet, sodass jeder weiß, worum es geht."



Für eine optimale Vorbereitung trainierte der FSV zuletzt in Zwickau-Auerbach und nochmal am Stadion auf Rasen. "Nachdem wir in den letzten Wochen oft auf Kunstrasen ausweichen mussten, ist das ein wichtiger Aspekt. Ein Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben. Vor allem unser Greenkeeper Jimmy", betont Lenk.