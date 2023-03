Neue Marktwerte der 3. Liga: Das sind die größten Gewinner & Verlierer

Osnabrück - Mehrmals im Jahr werden beim Online-Portal transfermarkt.de die Marktwerte aller Spieler angepasst: So auch diese Woche geschehen in der 3. Liga nach der Winter-Transferperiode. TAG24 gibt den Überblick über die größten Durchstarter und Tiefflieger.

Und gewannen prozentual von allen Teams am meisten an Marktwert. Ganze neun Spieler erfuhren Steigerungen, darunter mit Erik Engelhardt (24) das Osnabrücker Tor-Phantom , das letzte Saison noch in der Regionalliga Nordost unterwegs war. Allein sein Wert stieg um 200.000 Euro auf nun 450.000 Euro. Vorsorglich verlängerte Osnabrück im Januar den Vertrag mit dem Mittelstürmer.

Kaum zu stoppen: Dortmunds pfeilschneller Angreifer Justin Njinmah (22, l.). © Oliver Kaelke/DeFodi Images/dpa

In den letzten Wochen extrem auffällig war Dortmunds Sprint-Waffe Justin Njinmah (22), dessen Wert nun bei 700.000 Euro verortet wird. Dortmund soll eine Kaufoption für den von Bremen ausgeliehenen Konterstürmer besitzen. Mit jedem Tor wird es wahrscheinlicher, dass sie gezogen wird.

Generell waren seit Januar in der 3. Liga viele junge Stürmer extrem torgefährlich. Wiesbadens Benedict Hollerbach (21) schnürte in 2023 schon zwei Dreierpacks, kommt auf insgesamt 14 Saisontore und macht in puncto Marktwert den größten Satz (plus 300.000 Euro).

Bitter für seinen Klub: Die Hessen werden trotz seines neuen Spitzen-Wertes (650.000 Euro) wohl keinen Cent Ablöse verdienen. Der Vertrag des Lockenkopfs läuft am Saisonende aus. Er soll bei mehreren Zweitligisten, darunter Fortuna Düsseldorf, auf der Wunschliste stehen.

Einen großen Vertrag hat Nick Woltemade (21) schon in der Tasche. Der von Bundesligist Werder Bremen an Spitzenreiter SV Elversberg ausgeliehene, 1,98 Meter große Wandstürmer brauchte im Saarland einige Anlaufzeit, ehe er in 2023 explodierte (vier Tore, sechs Vorlagen).

Der Wert des U20-Nationalstürmers stieg um ein Drittel auf 800.000 Euro. Sollte Bremen für ihn keine Verwendung sehen, dürfte ein Verkauf also ein nettes Sümmchen einbringen.