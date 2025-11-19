Rasenheizung gegen Nachtfrost: FSV tut alles, damit Bezirksderby gegen CFC stattfindet

Zwickau - Der Blick auf die Wettervorhersage der nächsten Tage treibt den Verantwortlichen beim FSV Zwickau kalte Schweißperlen auf die Stirn. Ab Donnerstag sind für die Nächte Temperaturen im Bereich von -3 bis -6 Grad Celsius angesagt - mit eventuell gravierenden Folgen fürs Bezirksderby gegen den Chemnitzer FC am Sonnabend.

Anfang Februar 2025 legte der FSV Zwickau Planen aus. Diesmal soll es die Rasenheizung richten. © Archiv/Facebook FSV Zwickau

"André Beuchold, unser Platzwart Jimmy Mulligan, Jörg Schade, der für die Spieltagsorganisation zuständig ist, und ich sind seit Anfang der Woche in ständigem Austausch, wie wir eine Spielabsage verhindern können", berichtet Sportdirektor Robin Lenk (41) gegenüber TAG24.

Das weckt Erinnerungen ans letzte Derby Anfang Februar dieses Jahres. Da hatten Mulligan und einige fleißige Helfer den Rasen in Eckersbach mit Planen vor den Nachtfrösten geschützt und so eine reibungslose Durchführung des Bezirksderbys gewährleistet. Diese Option liegt diesmal nicht auf dem Tisch.

Stattdessen soll die seit dem Drittligaabstieg 2023 außer Betrieb befindliche Rasenheizung kurzfristig angeschmissen werden.

Die entsprechenden Mehrkosten (der Betrieb einer Rasenheizung ist erst ab der 3. Liga aufwärts Pflicht) wäre man bereit in Kauf zu nehmen.