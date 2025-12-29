Kaderplanung und Trainingslager: Keine Ruhe für FSV-Sportdirektor Robin Lenk

In einer Woche geht's für FSV-Coach Rico Schmitt (57) und seine Mannschaft ins Wintertrainingslager. © Picture Point / Sven Sonntag

Noch ist also ein paar Tage durchschnaufen angesagt, ehe Rico Schmitt (57) seine Truppe wieder über den Rasen scheucht - oder wie es Veron Dobruna (25) vor dem Gang in die Weihnachtsferien sagte: "Ich freue mich einfach mal, keinen Wecker zu stellen, jeden Tag auszuschlafen, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und Energie zu tanken, bevor es im Januar wieder scharf geht."

Zeit mit der Familie verbracht, aber dennoch nicht so wirklich (arbeits)frei gehabt, hat Sportdirektor Robin Lenk (41). Heiligabend wurde aufgetischt, was sich die Kinder wünschten: Bratwurst mit Rot- sowie Sauerkraut und Klößen.

Ein Ausflug ins Erzgebirge, in die Region an der tschechisch-deutschen Grenze bei Bozi Dar, wo Lenk gerne mal abschaltet, ist angedacht. Ansonsten ist die Zeit zwischen den Jahren für ihn eine geschäftige.

Viele Telefonate sind zu führen, die Kaderplanung mit Blick auf die neue Saison anzubahnen und - in diesem Jahr zusätzlich - das Wintertrainingslager zu koordinieren.