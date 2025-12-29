Kaderplanung und Trainingslager: Keine Ruhe für FSV-Sportdirektor Robin Lenk
Zwickau - Montag in einer Woche legt der FSV Zwickau mit der Wintervorbereitung los.
Noch ist also ein paar Tage durchschnaufen angesagt, ehe Rico Schmitt (57) seine Truppe wieder über den Rasen scheucht - oder wie es Veron Dobruna (25) vor dem Gang in die Weihnachtsferien sagte: "Ich freue mich einfach mal, keinen Wecker zu stellen, jeden Tag auszuschlafen, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und Energie zu tanken, bevor es im Januar wieder scharf geht."
Zeit mit der Familie verbracht, aber dennoch nicht so wirklich (arbeits)frei gehabt, hat Sportdirektor Robin Lenk (41). Heiligabend wurde aufgetischt, was sich die Kinder wünschten: Bratwurst mit Rot- sowie Sauerkraut und Klößen.
Ein Ausflug ins Erzgebirge, in die Region an der tschechisch-deutschen Grenze bei Bozi Dar, wo Lenk gerne mal abschaltet, ist angedacht. Ansonsten ist die Zeit zwischen den Jahren für ihn eine geschäftige.
Viele Telefonate sind zu führen, die Kaderplanung mit Blick auf die neue Saison anzubahnen und - in diesem Jahr zusätzlich - das Wintertrainingslager zu koordinieren.
Zwei Testspiele während der Campwoche geplant
Erstmals seit Januar 2020 geht es vom 11. bis 18. Januar wieder in die Türkei. Diesmal nach Lara statt Side.
"Das fängt bei der Logistik an. Wir reisen mit zusätzlichem Materialgepäck von rund 250 Kilogramm an. Dann geht es um die Trainingsgestaltung auf dem Platz. Unsere Trainingsdummys (eine menschlich geformte Trainingshilfe zum Beispiel für das Freistoßtraining/d. Red.) können wir nicht mitnehmen. Diese dort anzuschaffen, wäre zu teuer. Wäsche muss gewaschen werden. Da gibt es einige Dinge zu beachten", weiß Lenk.
Die Koffer werden direkt nach den ZEV-Hallenmasters (10. Januar/Sparkassen-Arena Zwickau) gepackt. Während der Campwoche sind zwei Testspiele geplant. Fixiert ist die Partie gegen West-Regionalligist Wuppertaler SV (14. Januar/13 Uhr MEZ).
Der zweite Gegner, in jedem Fall eine ausländische Mannschaft, wie Lenk bestätigte, ist noch offen.
