Verträge laufen aus: Kann der FSV Eixler und Somnitz halten?

Zwickau - Gesundheit, Glück und Erfolg werden bei den Neujahrswünschen im Lager des FSV Zwickau ganz oben stehen. Nicht minder bedeutend sind für den Regionalligisten die fortschreitende Entschuldung und die Verlängerung der auslaufenden Verträge der Leistungsträger.

Salutieren Lukas Eixler und Max Somnitz (beide 22, r.) den Zwickauer Fans auch noch in der nächsten Saison? © IMAGO/Frank Kruczynski

Bei zweien dürfte es in den nächsten Wochen und Monaten besonders spannend werden: Lukas Eixler (22) und Max Somnitz (22).

Beide stehen für den vor zweieinhalb Jahren eingeschlagenen Zwickauer Weg. Somnitz ging ihn seit dem Neuanfang nach dem Drittligaabstieg im Sommer 2023 mit, mauserte sich vom Wackelkandidaten zum Abwehrchef und Vizekapitän.

Eixler, der Typ "Nick Woltemade", wie ihn Sportdirektor Robin Lenk (41) mal beschrieb, kam ein Jahr später, nahm unter Cheftrainer Rico Schmitt eine ähnliche Entwicklung wie Somnitz und ist mit sechs Toren sowie sieben Vorlagen klar bester Scorer der Schwäne.

"Ihre Leistungen wecken natürlich Begehrlichkeiten und rufen auch Vereine auf den Plan, die sportlich und finanziell andere Rahmenbedingungen bieten können, als wir in Zwickau. Insofern wird es ein Kraftakt werden, beide zu halten", gibt sich Lenk keinen Illusionen hin.