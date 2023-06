Rico Schmitt wird neuer Cheftrainer beim FSV Zwickau!

Zwickau - Er ist zurück in der Heimat! Rico Schmitt (54) wird neuer Cheftrainer beim FSV Zwickau . Der Drittliga-Absteiger setzt damit auf jenen Fußball-Lehrer, der den FC Erzgebirge Aue einst in die 2. Bundesliga geführt hatte.

In der Saison 2009/10 schaffte Schmitt mit dem FC Erzgebirge Aue den Aufstieg in die 2. Bundesliga und sorgte im Unterhaus als Herbstmeister für Furore.

Der gebürtige Karl-Marx-Städter unterschrieb bei den Schwänen am Freitag einen Zweijahresvertrag. Am kommenden Montag (17 Uhr) steht er erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz. Dann vollzieht der Neu-Regionalligist, der aktuell neun Spieler unter Vertrag hat, den Trainingsauftakt.

Lange spielten die Erzgebirger um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Am Ende erreichte Schmitt mit den Veilchen einen beachtlichen fünften Platz. Auch auf seiner darauffolgenden Station in Offenbach feierte er beachtliche Erfolge. Als Nachfolger von Arie van Lent schaffte er 2013 mit den Kickers den sportlichen Klassenerhalt in der 3. Liga. Ein Lizenzentzug führte jedoch zum Zwangsabstieg.

2014/15 holte Schmitt mit den Kickers den Meistertitel der Regionalliga Südwest, scheiterte in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga allerdings knapp am 1. FC Magdeburg. Schmitts Team wurde in dieser Zeit Hessenpokalsieger und erzielte Achtungserfolge im DFB-Pokal gegen Ingolstadt und Karlsruhe.

Insgesamt feierte Schmitt als Cheftrainer mit den in seiner Verantwortung stehenden Vereinen sechs Aufstiege. In Zwickau hofft man nun, dass ein weiterer Aufstieg dazukommen wird.