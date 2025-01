Schmitt im Derby-Modus: Erst CFC, dann FSV-Schützenfest

Zwickau - Der FSV Zwickau hat sich bei seiner Generalprobe vor dem Re-Start in die Regionalliga in bester Torlaune gezeigt! Angeführt vom vierfachen Torschützen Marc-Philipp Zimmermann gewannen die Schwäne deutlich mit 6:1 gegen den VfB Germania Halberstadt.

Das Derby wirft also seine Schatten voraus.

"Wir hatten den Anstoß gegen Halberstadt extra um eine Stunde auf 15 Uhr nach hinten verlegt, damit wir beide Chemnitz gegen Havelse schauen konnten. Rico musste zur Halbzeit los und ich habe mir noch zehn Minuten der zweiten Hälfte angeschaut und bin dann mit dem Anstoß in Eckersbach zurück gewesen", verrät Lenk.

Der Chemnitzer FC kann also kommen! Zumal sich Lenk und Cheftrainer Rico Schmitt (56) höchstselbst noch mal einen Eindruck vom Derbygegner verschafften.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (40) © Picture Point/Gabor Krieg

Vom Zwickauer Auftritt am Sonnabend ließen sich allerdings nur bedingt Hinweise auf die taktische Aufstellung gegen den Club ableiten, so Lenk: "Die Aufstellung war so angelegt, dass jeder noch mal Spielzeit bekommen konnte. Wie wir gegen den CFC starten, hält sich der Trainer noch offen."

So steht zu erwarten, dass Mike Könnecke, Jahn Herrmann oder Lukas Eixler, die allesamt von der Bank kamen, zum Bezirksduell in der Startelf stehen werden.

Höchstwahrscheinlich trifft dasselbe auch auf Theo Martens zu, der gegen Halberstadt bereits begann, von anderen gegen Chemnitz aber gerne gesperrt gesehen wird.

Wie TAG24 erfuhr und von Lenk bestätigt wurde, haben sich einer oder mehrere Regionalligisten beim NOFV erkundigt, wieso Martens für seine Rote Karte beim ZEV-Hallenmasters nicht nachträglich für die Liga gesperrt ist.

Den FSV hat das hellhörig gemacht und Martens sollte es zumindest eine kleine Warnung sein, sein Temperament ein klein wenig zu zügeln, da man ihn auf dem Kieker hat.