Siegen oder absteigen? Der FSV Zwickau steht mit dem Rücken zur Wand

Nach dem geschafften Klassenerhalt 2020 wurde der Mannschaftsbus von den Fans gebührend empfangen. © Ralph Köhler

Vor drei Jahren retteten sich die Schwäne am letzten Spieltag durch ein 0:0 bei den "Buwen". Am heutigen Samstagnachmittag hilft dagegen fast nur ein Sieg, um überhaupt noch die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Bei einer Niederlage droht dagegen schon das vorzeitige Drittliga-Aus.

"Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand. Aber die Dinge, die wir beeinflussen können, müssen bestmöglich umgesetzt werden", fordert Coach Ronny Thielemann (49) vor dem "Do-or-die-Spiel". Zwickau steht mit dem Rücken zur Wand.

Was das für das eigene Spiel bedeutet, war vergangenes Wochenende in Osnabrück zu sehen, als die Gäste ihr Heil in der Flucht nach vorn suchten und den Aufstiegsaspiranten in der ersten Halbzeit aufgrund der Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten hätten abschießen müssen.

Selbst als der VfL die Partie nach der Pause gedreht hatte, steckten die Schwäne nicht auf und spielten auch nach dem 3:3 weiter nach vorn, statt auf Ergebnishalten zu gehen.