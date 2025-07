Somnitz, Startsev oder Ziemer: Wer wird neuer FSV-Kapitän?

Zwickau - Zum dritten Mal in Folge muss der FSV Zwickau in der Sommerpause einen neuen Kapitän bestimmen. War die Wahl von Davy Frick (35, 2023) und Mike Könnecke (36, 2024) naheliegend, stellt sich die Sache diesmal etwas diffiziler dar.

Macht FSV-Trainer Rico Schmitt (56, l.) seinen Youngster Max Somnitz (22) zum neuen Kapitän? © picture point/Sven Sonntag

Alte Haudegen, die seit Jahr und Tag im Verein sind, gibt es außer Marc-Philipp Zimmermann (35) nicht. Da er als hauptberuflicher Polizist der einzige Halbprofi im Team ist, fällt "Zimbo" aus. Er wollte es auch voriges Jahr schon gar nicht werden, wollte einem den Vortritt lassen, der täglich in der Kabine ist.

Wie lässt der Trainer über den Führungszirkel entscheiden und legt sich letztlich auf einen Kapitän fest? Schmitt am Rande des Testspiels gegen Fulda am Mittwochabend: "Ich werde einen Mix machen: in die Mannschaft hineinhören, die Stimmen hören - auch von meinem Trainerteam. Aber da gibt es nur paar wenige Auswahlkandidaten. Ich habe schon einen im Auge, bin aber noch nicht so weit, um es jetzt hier zu sagen."

Es wird aller Voraussicht nach einer aus dem Kader der vorigen Saison werden - kein Neuzugang. Hört man sich um, fallen drei Namen, die erste Anwärter aufs Kapitänsamt sind: Andrey Startsev (31), Sonny Ziemer (23) und Max Somnitz (22).