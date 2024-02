Stark! Zwickau siegt in Rostock und springt auf einstelligen Tabellenplatz

Für die Zwickauer war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Partien - eine starke Bilanz! In der Tabelle schob sich das Schmitt-Team an Hertha BSC II. (2:2 gegen Meuselwitz) und dem Chemnitzer FC (spielt am Sonntag gegen die BSG Chemie Leipzig) vorbei auf Rang neun. Die beste Platzierung im bisherigen Saisonverlauf.