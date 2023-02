Thielemann & Lenk: Zwei Auer sollen FSV Zwickau am Leben halten

Leitete am gestrigen Dienstag überhaupt seine erste Einheit als Cheftrainer: Zwickaus neuer Coach Ronny Thielemann (49). © picture point/Sven Sonntag

Mit dem 49-Jährigen soll erreicht werden, was Vorgänger Joe Enochs (51) nicht mehr zugetraut wurde: die Klasse zu halten. Bringt "Schorsch" im Tandem mit seinem Co-Trainer Robin Lenk (38) die schlingernden Westsachsen wieder in die Spur, wäre das schon eine Geschichte für sich.

Zwei gebürtige Erzgebirger, dazu noch mit langer Aue-Vergangenheit, sollen den Profifußball in Zwickau am Leben halten. Thielemann spielte von 1992 bis 1999 für den FCE und arbeitete später wie Lenk im Auer Nachwuchs.

Auf den eigenen Background angesprochen, ob es denn verbale Seitenhiebe aus Aue gab und das Derby am 14. März schon im Hinterkopf spukt, musste Thielemann mächtig schmunzeln: "Ich denke erstmal nicht bis zu diesem Termin, weil noch einige Spiele dazwischen liegen. Wer hier in der Gegend groß geworden ist, weiß, dass es das wichtigste Spiel für beide Vereine ist. Wir haben in der Hinrunde in Aue ein tolles Spiel gemacht. Jetzt gilt es bis dahin so viel Erfolg zu haben, dass es erneut ein richtiger Festtag wird."



Was auffällt: Thielemann bedient sofort das "Wir-Gefühl", wenn er vom Hinspiel spricht, das im September stattfand.

Es passt zu dem Eindruck, den der neue FSV-Coach von der ersten Sekunde an vermittelte. Er verschreibt sich dem Verein mit jeder Faser, versucht sich hineinzuversetzen, was Zwickau ausmacht und wofür der Fußball steht.