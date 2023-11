Trotz Überzahl: FSV Zwickau schafft nur Remis gegen Greifswald und ist Letzter

Zwickau - Der FSV Zwickau spielte am Freitagabend zu Hause in der GGZ-Arena gegen den Greifswalder FC trotz etwas mehr als einstündiger Überzahl lediglich 2:2 (0:1).

Danach wieder der FSV: Mike Könnecke chippte den Ball herrlich in den Rücken der Abwehr an den Elfmeterpunkt zu Lucas Albert (16.). Und was machte der? Köpft unbedrängt aufs linke Eck, aber nicht platziert genug, sodass Jakubov abwehren konnte.

Nur 3238 Zuschauern wollten die Partie gegen den Spitzenreiter sehen - so wenige, wie in keinem Heimspiel zuvor in dieser Saison.

Jubel bei der Ostsee-Mannschaft: Kurz vor der Pause ging Greifswald gegen den FSV Zwickau in Führung. © Picture Point/Gabor Krieg

Den Nachschuss von Marc-Philipp Zimmermann grätschte Schmedemann zur Ecke. Solche Dinger müssen einfach sitzen!

So bekamen die Gäste Oberwasser, ehe sie sich selbst dezimierten. Nach robustem Tackling von Theo Martens am Ex-Zwickauer Can Coskun kam Niklas Brandt (27.) hinzugeeilt und ließ sich zur Tätlichkeit hinreißen. Zwickau damit mehr als eine Stunde in Überzahl.

Aber was nützt es, wenn der Gegner weiterhin das Spiel machen darf? Nix! Coskun zog links in den Strafraum und servierte für Guido Kocer (37.) - 0:1. Es kann so einfach sein. Wohingegen der FSV wiederholt mit seinen Chancen sündigte.

Martens (40./48.), Zimmermann (41.) und Luis Klein (53.) zielten nicht genau genug oder scheiterten an Jakubov. Man war stets bemüht, doch Zimmermanns Ausgleich (76.) beantwortete David Vogt (87.) - 1:2.