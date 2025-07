Turbulente Schlussphase: Zwickau und Lok Leipzig liefern sich packendes Spitzenspiel

Zwickau - Was war das für ein packendes Finish! Der FSV Zwickau tat sich im Spitzenspiel gegen Lok Leipzig eine Halbzeit lang extrem schwer, doch ein entscheidender Pausenwechsel brachte die Wende. Am Ende sehen 7513 Zuschauer in der GGZ-Arena ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0).

Djamal Ziane (r.) hatte gleich zu Beginn eine gute Chance zur Lok-Führung. © Picture Point / Gabor Krieg

Zwickau begann beim Personal fast wie erwartet. Mit Till Jacobi schaffte es nur ein Neuzugang in die Startelf. Überraschend war nur die Joker-Rolle für Marc-Philipp Zimmermann. Wegen arbeitsbedingten Trainingsrückstandes bekam Felix Pilger den Vortritt vor dem Torjäger.

Djamal Ziane (7.) bekam den abgewehrten Ball vor die Füße und fackelte nicht lang. Die Kugel rauschte über Lucas Hiemann hinweg aufs Tornetz.

Stefan Maderer (13.) aus halbrechter Position mit dem Abschluss aufs kurze Eck, doch Hiemann stellte den Oberkörper dazwischen.

Nach 16 Minuten hatte Lok zudem bereits 4:0 Ecken. Die Partie ging zeitig in eine Richtung, die Schmitt überhaupt nicht gefallen konnte. Es fehlte seiner Elf komplett an Durchschlagskraft, wohingegen Lok immer wieder in die gefährliche Zone kam. Zianes Direktabnahme (39.) war wieder so eine Möglichkeit. Er hatte auch kurz vor der Pause die dicke Chance, um die längst überfällige Führung zu besorgen.

All das verdeutlichte: Zur Pause musste zwingend etwas passieren. Schmitt entschied sich entsprechend zum Doppelwechsel mit Zimmermann für den blassen Pilger und Daniel Haubner für Lukas Eixler.