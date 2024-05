Verlängert! FSV-Spieler Somnitz bleibt in Zwickau

Allerdings bemühte sich Lenk schon seit Wochen um einen Verbleib des Defensivspielers, was nichts weniger bedeutete, als ihn aus seinem bis 30. Juni 2025 laufenden Vertrag bei den Steiermärkern herauszulösen - und das ohne eine Ablöse, die die finanziell klammen Schwäne nicht hätten stemmen können.

Festgezurrt wurde auch der neue Vertrag für Max Somnitz (20), der ebenfalls für zwei Jahre bei den Schwänen unterschrieb. "Ich fühle mich in Zwickau und beim FSV sehr wohl, und der Rahmen passt. Die Stadt ist sehr angenehm, wir haben eine geile Fanbase, und es macht mit dieser Mannschaft einfach Spaß", sagt der gebürtige Berliner.

Sportdirektor Robin Lenk (40) freut sich auf weitere Zusammenarbeit mit Max Somnitz (20). © picture point/Sven Sonntag

"Zuerst geht ein Dank an den Grazer AK für die gute Kommunikation und dass wir es im Interesse des Spielers sowie für seine weitere Entwicklung so geräuschlos hinbekommen haben. Max hat innerhalb des letzten Jahres gezeigt, dass er eine große Bereicherung für uns sein kann. Er bringt viel Qualität mit, und wir sehen in ihm auch noch großes Entwicklungspotenzial", erklärt Lenk.



Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hatte sich Somnitz in der Defensive etabliert und es in Summe auf 26 von 34 Liga-Einsätzen gebracht, 20 davon in der Startelf.

"Ich möchte länger, konstanter und besser spielen und auch das ein oder andere Tor schießen", beschreibt Somnitz seine Ziele für die nächsten zwei Jahre.