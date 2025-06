Wechsel mit Brisanz: Abwehr-Talent verlässt CFC und geht nach Zwickau

Chemnitz/Zwickau - Brisanter Vereinswechsel in der Regionalliga Nordost: Der FSV Zwickau präsentierte am Samstag den siebten Neuzugang. Der kommt vom Rivalen aus Chemnitz und heißt Josua von Baer (19).

Josua von Baer (19) war Kapitän der himmelblauen U19. Nun wechselt er zum FSV Zwickau. © IMAGO / HärtelPRESS

Zeitgleich vermeldeten beide Vereine diese Neuigkeit. Der Chemnitzer FC verwies auf die Tatsache, dass der Abwehrspieler das Vertragsangebot ausgeschlagen hat. Eine seltsame Vorgehensweise. Auch andere Spieler haben die Himmelblauen nach der Saison verlassen, weil man sich finanziell nicht einig wurde.

Von Baer durchlief in Chemnitz fast den kompletten Nachwuchsbereich. Insgesamt acht Jahre lang trug er das CFC-Trikot. In der vergangenen Spielzeit fungierte er als Kapitän der himmelblauen U19 in der DFB-Nachwuchsliga.

"Wir hätten Josua als Eigengewächs sehr gern auf seinem Weg in den Männerbereich begleitet. Auch deshalb bin ich bereits im vergangenen Dezember und seitdem in mehreren persönlichen Gesprächen auf ihn zugegangen, habe ihm immer wieder signalisiert, dass wir ihn als festen Bestandteil unseres zukünftigen Kaders sehen. Seit Februar lag ihm ein aus unserer Sicht ordentliches Angebot vor, das aber letztlich nicht zu einer Einigung geführt hat", berichtete Sportdirektor Chris Löwe in der Mitteilung des Regionalligisten.

Löwe weiter: "Wir respektieren seine Entscheidung, auch wenn sie uns enttäuscht. Klar ist aber auch: Wir stehen für bestimmte Werte, für eine klare Idee von Entwicklung - und dazu gehört, dass wir den eingeschlagenen Weg nicht um jeden Preis verlassen."