Wie bei Frick-Abschied: Schiri gibt FSV-Legende "Zimbo" Gelb-Rot

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Bei seinem Abschied bekam FSV-Spieler Marc-Philipp Zimmermann vom Schiedsrichter "Gelb-Rot". Er freute sich darüber. Was steckt dahinter?

Von Michael Thiele

Zwickau - Marc-Philipp Zimmermann (36) hielt nach Abpfiff freudestrahlend die Gelbe und Rote Karte, die ihm Schiri-Assistent Eugen Ostrin gegeben hatte, in die Kamera und zeigte sie den anwesenden Journalisten in der Mixed-Zone der GGZ-Arena. Was auf den ersten Blick etwas überraschend klingt, war eine ganz feine Geste des Unparteiischen. Er hatte die Ampelkarten zuvor mit einer Grußbotschaft versehen.

Bei seinem Abschied hielt Marc-Philipp Zimmermann (36) "Gelb-Rot" in der Hand.
Bei seinem Abschied hielt Marc-Philipp Zimmermann (36) "Gelb-Rot" in der Hand.  © FSV Zwickau/Daniel Sacher

So hatte Ostrin auf die Gelbe Karte geschrieben: "Zimbo, wir haben schon etliche 'Schlachten' geschlagen. So viele Male sind wir aneinandergeraten. Wir kennen uns bestimmt schon über 15 Jahre. Heute ist alles vergessen."

Auf der Roten Karte fuhr der Referee fort: "Ich wünsche Dir für die Zukunft alles, alles erdenklich Gute. Du bist ein verdammt guter Kopfballspieler, aber lass die Hände unten :-). Eugen."

Zimmermann, der gegen Chemie Leipzig sein allerletztes Punktspiel für die Schwäne bestritt und dieses besondere Spiel mit seinem 52. Pflichtspieltreffer im FSV-Trikot krönte, zeigte sich hinterher in der Mixed-Zone sichtlich bewegt.

Er sagte: "Das ist sensationell, wenn man nicht nur von Mannschaftskollegen oder Trainern, sondern auch von einem Schiedsrichter so einen Respekt bekommt. Das ist sehr schön."

"Gelb-Rot" als Abschied? Das kennt auch Ex-FSV-Spieler Davy Frick

Auch Ex-FSV-Spieler Davy Frick (36) bekam bei seinem Abschied "Gelb-Rot" vom Schiri.
Auch Ex-FSV-Spieler Davy Frick (36) bekam bei seinem Abschied "Gelb-Rot" vom Schiri.  © Picture Point/Gabor Krieg

Vor ihm wurde bereits Davy Frick (36) diese besondere Ehre zuteil. Er bekam bei seinem letzten Spiel vor zwei Jahren ebenfalls "Gelb-Rot" von Ostrin.

"Die beiden Karten hängen bei mir im Bilderrahmen an der Wand. Wenn mir ein Schiedsrichter so etwas schenkt ...", musste Frick von TAG24 darauf noch mal angesprochen herzhaft lachen.

Frick, der sich während seiner Laufbahn so manches Wortgefecht mit den Unparteiischen lieferte, dazu mit einem kleinen Augenzwinkern: "Und meine Beziehungen zu Schiedsrichtern kennt man ja. Wir standen eher auf Kriegsfuß. Ich hatte dann natürlich nicht so einen riesigen Text drauf."

Auch Davy Frick bekam zwei Jahre zuvor zu seinem letzten Punktspiel eine unterschriebene gelbe und rote Karte. Mit dabei: Referee Eugen Ostrin.
Auch Davy Frick bekam zwei Jahre zuvor zu seinem letzten Punktspiel eine unterschriebene gelbe und rote Karte. Mit dabei: Referee Eugen Ostrin.  © privat

Titelfoto: Montage: Picture Point/Gabor Krieg, FSV Zwickau/Daniel Sacher

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