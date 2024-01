Wie geht's weiter mit FSV-Stürmer Zimmermann? Das denkt Lenk über den Torjäger

Stürmer mit eingebauter Torgarantie: Hier köpft Marc-Philipp Zimmermann (33) das 1:1 gegen Greifswald. © IMAGO/Frank Kruczynski

Arrangiert hat dies Sportdirektor Robin Lenk (39). Ursprünglich zu einem Zeitpunkt, da der Nachholtermin in Babelsberg noch gar nicht stand, sondern sich Zwickau auf den offiziellen Jahresauftakt am 28. Januar in Luckenwalde einstellte.

Das (Planungs-)Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist, mag man dazu sagen, dass die Schwäne am Wochenende nicht komplett zum Nichtstun verdammt sind.

Ähnlich verhält es sich bei der Kaderplanung. Hier hat sich Lenk längst in die Spur begeben, was Winterzugänge anbelangt und gleichermaßen auch die Personalpolitik für die Saison 2024/25. Kurzfristig sucht Zwickau einen Defensiven, der Innenverteidiger und/oder defensives Mittelfeld spielen kann.

Lenk: "In der Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass bei 27 geschossenen Toren das Problem nicht in der Offensive liegt, sondern eindeutig in der Defensive, wo wir von allen Teams die meisten Tore bekommen haben."