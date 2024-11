Wie sieht die Zukunft des FSV Zwickau aus?

Zwickau - Sportlich läuft es beim FSV Zwickau derzeit wie am Schnürchen. Die Schmitt-Elf hat sich nach Startschwierigkeiten merklich stabilisiert und ins erste Tabellendrittel vorgeschoben. Weitaus weniger Aufmerksamkeit erhielt die Arbeit in den Gremien und bei der Sanierung des nach wie vor mit rund 1,5 Millionen Euro verschuldeten Ex-Drittligisten.

Zwickau hat es unter ihm als Sanierer - als Regionalligist wohlgemerkt - fertiggebracht, innerhalb der letzten Spielzeit die Hälfte der ursprünglich existenzgefährdenden rund 3 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abzubauen.

Beuchold & Co. waren vor einem Jahr mit dem Fernziel angetreten, die Westsachsen bis 2026 schuldenfrei zu machen. Der so wichtige Abbau der Verbindlichkeiten hemmt den FSV nachvollziehbar in der sportlichen Entwicklung, denn von vier Millionen Euro Gesamtetat stehen nur etwas mehr als eine Million Euro für die erste Mannschaft zur Verfügung.

Interessant wird deswegen am heutigen Mittwoch werden, wie die Vereinsgremien die Zukunft der Schwäne skizzieren und ob man in einem absehbaren Zeitraum die Rückkehr in die 3. Liga überhaupt ins Auge fassen kann. Denn etwas haben die sieben Jahre von 2016 bis 2023 gezeigt: Drittliga-Fußball, so schön er sich anhört - und im Vergleich zur Regionalliga anschaut - hat den Verein an den Rand der Existenzkrise gebracht.