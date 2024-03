"Zimbo" bleibt beim FSV: "Mission noch nicht beendet"

Zwickau - "Meine Mission ist noch nicht beendet!", stellte Marc-Philipp Zimmermann (33) kurz vor der Partie gegen den Berliner AK klar, dass er über die Saison hinaus für den FSV Zwickau auf Torejagd gehen will und wird. Es wäre das i-Tüpfelchen gewesen, wenn der 33-Jährige sogleich beim 2:0 (2:0)-Heimsieg über den BAK genetzt hätte, aber auch so war es ein gelungener Abend.

Marc-Philipp Zimmermann (33) bleibt bis 2025 beim FSV Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor 5084 Zuschauern und damit rund 400 mehr als benötigt, um das vorab kommunizierte Ziel, die 75.000 Zuschauer-Marke für die bisherigen Heimspiele zu knacken, sorgten Felix Schlüsselburg (9.) und Veron Dobruna (14.) mit ihrem frühen Doppelschlag für klare Fronten.



Die Gäste versuchten in der zweiten Halbzeit, sporadisch den Partycrasher zu geben, was ihnen aber nicht gelang.

So konnten die Westsachsen das 75. Vereinsjubiläum des Vorgängervereins Horch Zwickau in gebührendem Maße feiern - und Sportdirektor Robin Lenk (39), dass er Knipser "Zimbo" Zimmermann nach der Rückholaktion aus Auerbach über die Spielzeit hinaus bis 30. Juni 2025 an den Verein binden konnte.