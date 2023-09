Zwickau trauert um Rekordspieler: Alois Glaubitz mit 89 gestorben

Zwickau - Der FSV Zwickau trauert um einen seiner größten und beliebtesten Spieler: Alois Glaubitz, von allen nur "Al" genannt, starb am gestrigen Samstag im Alter von 89 Jahren.

Auch im hohen Alter immer ein gern gesehener Gast in der GGZ-Arena: Alois Glaubitz. © Frank Kruczynski

„Al“ begann 1948 im osterzgebirgischen Dorfhain (in der Nähe von Tharandt) mit dem Fußballspielen. Im September 1954 wechselte der Abwehrspieler zur BSG Motor Zwickau.

"Mir folgte auf einer Dorfstraße bei Tharandt ein auswärtiges Auto. Der Fahrer fragte mich, ob ich mit nach Zwickau kommen und bei Motor spielen will. Ich hatte nicht viel zu packen, nur meine Kleidung", erinnerte sich Glaubitz noch vor wenigen Monaten an seine Anfänge in Zwickau.

Bis 1973 absolvierte "Al" insgesamt 429 Punktspiele in der DDR-Oberliga, in denen er 11 Tore erzielte. Er ist noch immer Zwickaus Rekordspieler und wird es wohl auch immer bleiben.

In der DDR-Oberliga hat nur Eberhard Vogel (440) mehr Begegnungen absolviert. Mit den Zwickauern konnte er 1963 und 1967 zweimal den FDGB-Pokal gewinnen, spielte daraufhin viermal im Europapokal der Pokalsieger.