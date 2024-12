Zwickauer FSV-Bubis gewinnen gegen BFC Dynamo! "Haben diszipliniert gespielt"

Zwickau - Die Schlagwörter "Jugend forsch(t)" und "Revanche gelungen" beschreiben den Last-Minute-Sieg über den BFC Dynamo ziemlich treffend. Durch die Sperren zahlreicher Leistungsträger sank der Altersschnitt beim FSV Zwickau auf 22,9 Jahre. Die FSV-Bubis legten ihr Herz in beide Hände, glaubten bis zuletzt an ihre Chancen und belohnten sich durch Lucas Albert (25) in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Da fällt das Jubeln mit den eigenen Fans natürlich leicht. In der Nachspielzeit belohnte sich Zwickau mit dem 1:0 über den BFC Dynamo. © Picture Point/Gabor Krieg

Der "Man of the Match" zeigte nicht nur beim Seitfallzieher seine ganze artistische Klasse, sondern verdiente sich auch mit seinem Jubel-Salto erstklassige Haltungsnoten.

"Ich finde, dass wir es, dafür, dass wir in der Konstellation noch nie zusammenspielten, echt gut gemacht und diszipliniert gespielt haben", so Albert hinterher.

Torhüter Lucas Hiemann (25) blieb zum zweiten Mal in Folge und zum achten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. "Großes Kompliment. Wir gewinnen als Mannschaft. Es ist cool, in so einer Truppe zu spielen. Ich denke, wir sind eingespielter, haben das nötige Spielglück", meinte der sichere Rückhalt hinterher zur neu gewonnenen Defensivstärke.

Letztes Jahr gab es lange einen Zweikampf zwischen ihm und Benjamin Leneis (25), bis Hiemann just gegen den BFC Rot sah, nachdem er von Vasilios Dedidis (24) nach Abpfiff provoziert wurde.