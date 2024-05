Drittligist und Trainer Reisinger trennen sich - aber erst am Samstag!

Stefan Reisinger (42) wird den HFC nicht in der Regionalliga betreuen. © Picture Point/Gabor Krieg

Dies sei das Ergebnis von Gesprächen der sportlichen Leitung mit dem Trainerteam, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 42 Jahre alte Reisinger hatte das Team im April von Sreto Ristic (48) übernommen, konnte das Ziel Klassenerhalt aber nicht mehr erreichen. Daher muss der Chefcoach nach dem Landespokalfinale gegen Germania Halberstadt am Samstag gehen.

"Wir haben in einem vertrauensvollen, wertschätzenden Austausch auf die vergangenen Wochen zurückgeblickt, aber vor allem die anstehenden Aufgaben und Besonderheiten der anstehenden Regionalligasaison beleuchtet. Im Ergebnis dessen steht der gemeinsame Entschluss, den HFC für diese Aufgabe anders aufzustellen", sagte Sportdirektor Daniel Meyer (44). Auch Co-Trainer Paco Vaz (50) wird den HFC verlassen.

Zuvor hatte der Klub die erste Neuverpflichtung für die Saison in der Regionalliga Nordost vermeldet. Mit dem gebürtigen Hallenser Kilian Zaruba (22) kehrt ein Abwehrspieler zu seinem Heimatverein zurück, für den er bereits in der Jugend spielte. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt vom Regionalligisten FC Eilenburg an die Saale und unterschrieb für zwei Jahre.