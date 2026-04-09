Ex-Drittliga-Kicker jagt kuriosen Karten-Rekord in der 4. Liga
Halle (Saale)/Luckenwalde - Niklas Landgraf führt nicht nur in der 4. Liga den Halleschen FC aufs Feld, sondern auch eine (unrühmliche) Statistik an: Der 30-Jährige jagt den Kartenrekord der Regionalliga Nordost!
Im Nachholspiel beim FSV Luckenwalde am Dienstagabend wurde der Defensivakteur wieder einmal mit Gelb verwarnt. Ein gewohntes Bild, nach 28. Spieltagen hat der Routinier ganze 15 Gelbe Karten gesammelt.
Landgraf wird im nächsten Spiel gesperrt fehlen. Zum vierten Mal in dieser Saison!
Denn neben der dritten Gelbsperre sah der Stammsechser im Oktober gegen den ZFC Meuselwitz die Ampelkarte - und musste auch danach pausieren. Zählt man das Doppel-Gelb mit, hat Landgraf damit 17-mal in 24 Partien den Gelben Karton gesehen!
Zuletzt saß der HFC-Spielführer erst Anfang März seine zehnte Gelbe ab, machte danach aber mit dem Kartensammeln fleißig weiter.
In den fünf darauffolgenden Partien sah Landgraf jeweils Gelb und muss am Freitag im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke (wieder einmal) in die Röhre gucken.
Regionalliga Nordost: David Urban sah einst 16 Verwarnungen in einer Spielzeit
Das Kuriose dabei: Der langjährige Drittliga-Kicker (209 Spiele) gilt in der Szene nicht als Raubein, sondern vielmehr als intelligenter Spieler und smarter Typ.
Noch nie kassierte Landgraf in zehn Jahren Profidasein überhaupt schon mal mehr als zehnmal Gelb. Doch diese Saison waren viele Fouls auch taktischer Natur oder seiner Position als alleinigem Sechser geschuldet.
Deshalb ist der (zweifelhafte) Kartenrekord nicht mehr weit: Haudegen David Urban (heute 33) sammelte 2018/19 in Diensten Lok Leipzigs 16 Verwarnungen.
Bis heute die meisten seit Einführung der Regionalliga Nordost als vierte Spielklasse.
Allerdings sah Urban in jener Spielzeit keine Ampelkarte. Streng genommen hätte Landgraf damit sogar den Rekord geknackt.
Anderenfalls könnte diese Marke im Saisonfinale fallen. Fünf Partien hat Landgraf nach dem Absitzen seiner neuen Sperre dafür "Gelegenheit".
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Picture Point; PICTURE POINT / Sven Sonntag