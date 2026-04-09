Ex-Drittliga-Kicker jagt kuriosen Karten-Rekord in der 4. Liga

Halle (Saale)/Luckenwalde - Niklas Landgraf führt nicht nur in der 4. Liga den Halleschen FC aufs Feld, sondern auch eine (unrühmliche) Statistik an: Der 30-Jährige jagt den Kartenrekord der Regionalliga Nordost!

HFC-Kapitän Niklas Landgraf (30, r.) sieht Gelb. Das ist diese Saison eher Regel als Ausnahme. © imago / Picture Point

Im Nachholspiel beim FSV Luckenwalde am Dienstagabend wurde der Defensivakteur wieder einmal mit Gelb verwarnt. Ein gewohntes Bild, nach 28. Spieltagen hat der Routinier ganze 15 Gelbe Karten gesammelt.

Landgraf wird im nächsten Spiel gesperrt fehlen. Zum vierten Mal in dieser Saison!

Denn neben der dritten Gelbsperre sah der Stammsechser im Oktober gegen den ZFC Meuselwitz die Ampelkarte - und musste auch danach pausieren. Zählt man das Doppel-Gelb mit, hat Landgraf damit 17-mal in 24 Partien den Gelben Karton gesehen!

Zuletzt saß der HFC-Spielführer erst Anfang März seine zehnte Gelbe ab, machte danach aber mit dem Kartensammeln fleißig weiter.

In den fünf darauffolgenden Partien sah Landgraf jeweils Gelb und muss am Freitag im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke (wieder einmal) in die Röhre gucken.