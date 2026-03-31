Grabenkämpfe beim HFC gehen weiter: Nächster leitender Mitarbeiter weg

Halle (Saale) - Präsidenten-Rücktritt , RB-Boykott und jetzt ist der nächste leitende Angestellte beim Halleschen FC weg! Nach Berichten der Mitteldeutschen Zeitung ist wegen interner Querelen auch Fanshop-Leiter Marcus Lange zurückgetreten.

Robert Marien (45) kam vor etwa einem Jahr als Finanzchef zum Klub, gilt als Reformer und Kritiker. (Archivfoto) © David Inderlied/dpa

Auch sein Verhältnis zum kaufmännischen Leiter der Geschäftsstelle, Robert Marien (45), soll belastet sein.

Das Paradoxe dabei: Marien soll eigentlich nur noch bis Ende der Saison tätig sein, wurde schon vor Wochen zum 30. Juni seines Amtes enthoben - nach nicht einmal einem Jahr Amtszeit.

Dennoch wirft mit Lange, der aus Halle stammt und gute Kontakte in die Ultra-Szene pflegt, der nächste Mitarbeiter hin! Ist sein Abschied gleichbedeutend mit einer möglichen Rückkehr Mariens?

Der Finanzchef erntete nach Ohrenzeugenberichten auf der Mitgliederversammlung am Sonntag viel Applaus und Sympathien, obwohl der Vorwurf im Raum steht, dass er den Verein mit seinem Führungsstil spalte.

Höhepunkt der verzwickten Gemengelage: Es folgte eine spontane Abstimmung, in der die Mehrheit der HFC-Mitglieder für einen Verbleib des abberufenen Mariens votierte.