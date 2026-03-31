Grabenkämpfe beim HFC gehen weiter: Nächster leitender Mitarbeiter weg
Halle (Saale) - Präsidenten-Rücktritt, RB-Boykott und jetzt ist der nächste leitende Angestellte beim Halleschen FC weg! Nach Berichten der Mitteldeutschen Zeitung ist wegen interner Querelen auch Fanshop-Leiter Marcus Lange zurückgetreten.
Auch sein Verhältnis zum kaufmännischen Leiter der Geschäftsstelle, Robert Marien (45), soll belastet sein.
Das Paradoxe dabei: Marien soll eigentlich nur noch bis Ende der Saison tätig sein, wurde schon vor Wochen zum 30. Juni seines Amtes enthoben - nach nicht einmal einem Jahr Amtszeit.
Dennoch wirft mit Lange, der aus Halle stammt und gute Kontakte in die Ultra-Szene pflegt, der nächste Mitarbeiter hin! Ist sein Abschied gleichbedeutend mit einer möglichen Rückkehr Mariens?
Der Finanzchef erntete nach Ohrenzeugenberichten auf der Mitgliederversammlung am Sonntag viel Applaus und Sympathien, obwohl der Vorwurf im Raum steht, dass er den Verein mit seinem Führungsstil spalte.
Höhepunkt der verzwickten Gemengelage: Es folgte eine spontane Abstimmung, in der die Mehrheit der HFC-Mitglieder für einen Verbleib des abberufenen Mariens votierte.
Daniel Meyer und Robert Marien liegen im Clinch, neuer Vereins-Präsident wird gesucht
Wie passt das zusammen? Marien soll bei der Versammlung Fehler in der eigenen Gangart eingeräumt haben, legte aber zugleich den Finger in die Wunde, was Veränderungen im Verein angehe.
Seine Worte provozierten einen emotionalen Ausbruch von Sportdirektor Daniel Meyer (46), der wiederum Marien als Brandstifter anzählte. Für einige Mitglieder sollen die Worte Meyers wie eine Abschiedsrede geklungen haben.
Der Sportchef und der Finanzchef sollen seit Längerem über Kreuz liegen. Eine weitere Zusammenarbeit der beiden Alpha-Tiere halten Insider für ausgeschlossen.
Problematisch: Meyers Vertrag endet zum Saisonende, während Mariens Arbeitspapier bis Sommer 2027 befristet sein soll. Der Finanzchef soll ab Juli seine Arbeit ruhen lassen, gekündigt wurde er nicht - der Machtkampf beim HFC geht weiter.
Wenige Tage nach der Marien-Entscheidung war Dr. Jürgen Fox (58) als Präsident nach massivem Gegenwind aus dem Umfeld zurückgetreten. Ihm wird zuletzt die Nichteinreichung der Drittliga-Lizenz angelastet, was das Fass in Halle endgültig zum Überlaufen brachte.
Indessen rückten René Walther (50) und Oliver Sock aus dem Verwaltungsrat in den Vorstand als kooptierte Mitglieder auf. Ein Nachfolger für Fox als Präsident soll in der außerordentlichen Mitgliederversammlung bestimmt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Roger Petzsche / PICTURE POINT ; David Inderlied/dpa