Kein Geld für Jonas Nietfeld? Private Gönner wollten HFC-Kapitän halten!

Alles in Kürze

Sportchef Daniel Meyer (45) versicherte zum Zeitpunkt der Vorstellung von Neu-Trainer Robert Schröder (37) in den Medien, Nietfeld halten zu wollen. Auch der Coach hatte zum Amtsantritt dem Kapitän mitgeteilt, mit ihm unbedingt weiterarbeiten zu wollen.

Das vorherige Arbeitspapier des HFC-Kapitäns hätte sich nur verlängert, wenn Halle in die 3. Liga aufgestiegen wäre. Eine Lösung sollte gefunden werden.

Halle-Sportchef Daniel Meyer (45) begründete den Nietfeld-Abgang mit fehlendem Budget. © Picture Point / Gabor Krieg

Meyer argumentierte, dass ihn der neue Trainer auf der Sechserposition gesehen habe, die schon voll besetzt wäre. Außerdem beteuerte der Sportchef gegenüber TAG24 am Freitag: "Dass es am Budget lag, war dem Spieler bekannt. Der Vertrag war bereits verhandelt, aber budgetär nicht darstellbar."

Stattdessen stellte der HFC in der Zwischenzeit mit Malek Fakhro (27) und Fatlum Elezi (26) zwei in der Regionalliga begehrte Topspieler vor, während Nietfeld weiter in der Luft hing.

Doch der Hammer kommt noch: Wie TAG24 aus Vereinskreisen erfuhr, gruppierten sich im Hintergrund mehrere Hallenser Gönner, die bereit gewesen wären, das Gehalt von Nietfeld aus privaten Mitteln zu finanzieren. Dem Verein selbst war es nicht gelungen, kurzfristig Mittel zu generieren.

Der Vorstoß der Initiative war auch im HFC-Vorstand Thema - an der Entscheidung selbst änderte das nichts mehr, obwohl Meyer in der Öffentlichkeit beständig äußerte, dass der Klub nach einer "internen Lösung" suche.

Speziell Meyers Bekundungen lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Sportchef und mindestens Teile des Vorstandes hatten kein riesiges Interesse daran, Nietfeld zu halten.