Paukenschlag beim HFC! Sportchef Daniel Meyer plötzlich weg
Halle (Saale) - Diese Meldung ist eine faustdicke Überraschung! Wie TAG24 erfuhr, trennen sich die Wege zwischen dem Halleschen FC und Sportchef Daniel Meyer (46).
Dies berichten mehrere Insider übereinstimmend. TAG24 kontaktierte mit diesem Wissen den Verein - der sich nicht äußern wollte und auf ein Statement am Mittwoch verwies. In diesem dürften die Beweggründe der Trennung dargelegt werden.
Noch ist unklar, von welcher Seite der Abschied ausging.
Ein zentraler Punkt könnte die Vertragslänge des Sportchefs gewesen sein, nach TAG24-Infos standen drei Modelle zur Diskussion: Ein Einjahresvertrags, eine Verlängerung um zwei Jahre und eine unbefristeter Vertrag. Am Ende kam es zu keiner dieser Lösungen, stattdessen trennen sich die Wege. Wann genau, ist noch nicht klar.
Der Abschied kommt in jedem Fall überraschend, weil die letzten Monate nach der Mitgliederversammlung darauf hindeuteten, dass Meyer über sein Vertragsende des 30. Juni hinaus bleiben würde.
Diese Botschaft machte auch In der Regionalliga-Szene die Runde und erreichte TAG24 Mitte April. Damals deuteten alle Zeichen auf einen Verbleib hin.
Bis zuletzt führte Meyer konkrete Verhandlungen mit Spielern. Auch der erste Neuzugang soll unmittelbar vor der Tür stehen. Jetzt der Personalwechsel auf der Chefposition!
Daniel Meyer startete beim HFC den Neuaufbau - drei Landespokalsiege, aber zwei verpasste Aufstiege
Meyer verlässt den HFC nach gut zwei Jahren mit drei Siegen des Landespokals Sachsen-Anhalt, einem 2. und zuletzt einem 4. Platz in der Regionalliga Nordost.
Allerdings: Das große Ziel des Wiederaufstiegs wurde zweimal verfehlt. Im Winter entschieden sich die Hallenser aus Kosten- und Wahrscheinlichkeitsgründen dafür, keine Lizenz für die 3. Liga zu beantragen.
Das soll sich in der neuen Saison, wenn der direkte Aufstiegsplatz winkt, ändern. Halles neuer Präsident René Walther (50) bekannte vor einer Woche im MDR: "Nächstes Jahr ist das Ziel Aufstieg und dann legen wir jetzt alle los."
Dann ohne Meyer.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg