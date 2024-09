Zweitliga-Derby ohne Gästefans? Gewalt-Gipfel soll Lösung bringen!

Braunschweig - Das Datum steht, aber die Fan-Frage hängt weiterhin am seidenen Faden! In fast genau einem Monat treffen sich Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zum Niedersachsen-Derby. Noch ist dabei unklar, ob die Gäste aus der Landeshauptstadt ihre Anhänger mitbringen dürfen.

Beim bislang letzten Gastspiel der H96-Anhänger in Braunschweig wurde massenhaft Pyrotechnik gezündet. © Swen Pförtner/dpa

Wie die DFL am Donnerstag bekannt gab, steigt das brisante Duell des 8. Spieltags der 2. Bundesliga am Sonntag, dem 6. Oktober, um 13.30 Uhr.

Zuvor müssen sich die Vertreter beider Klubs in der kommenden Woche allerdings noch mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (56, SPD) treffen.

Die SPD-Politikerin hatte sich nach den schweren Ausschreitungen bei den vergangenen Aufeinandertreffen im April dieses Jahres sowie im November 2023 zuletzt deutlich für einen Ausschluss von Gästefans ausgesprochen.

"Ein 'Weiter so' oder eine Akzeptanz dieser Zustände in den Stadien ist für mich nicht denkbar", erklärte die 56-Jährige. "Mein Ansatz ist, für das nächste Niedersachsen-Derby in Braunschweig den Gästefan-Ausschluss anzuordnen."

"Scharfgeschaltet" werde ihre Empfehlung aber erst, wenn es keine umsetzbaren Vorschläge vonseiten der Vereine gibt. Die konnten mögliche Konzepte bis zum 31. August einreichen, aktuell werden die Maßnahmen vom Ministerium geprüft.