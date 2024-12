Entlassung in der 2. Bundesliga: Hannover feuert Trainer und präsentiert sofort einen neuen

Der Hannoveraner André Breitenreiter (51) betreute seinen Heimatverein bereits von März 2017 bis Januar 2019. © David Inderlied/dpa

In den vergangenen sechs Spielen gelang Hannover 96 mit dem 3:2 gegen Aufsteiger SSV Ulm nur ein einziger Sieg.



Dabei grüßten die Niedersachsen am elften und zwölften Spieltag sogar von der Tabellenspitze. Der Verein will in dieser Saison in einer extrem engen Liga unbedingt die realistische Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga nach sechs Jahren Abstinenz realisieren.

Dieses Ziel soll nun Breitenreiter erreichen. "Jeder weiß um meine besondere Verbindung zu Hannover 96. Ich bin Hannoveraner – als Spieler und als Trainer habe ich viele unvergessliche Momente mit dem Klub erlebt. Ich trete diese Aufgabe mit Respekt, aber auch mit der großen Überzeugung an, dass wir gemeinsam eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen können", sagte er auf der Homepage des Klubs.

Am 2. Januar soll er offiziell vorgestellt werden.