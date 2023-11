Er randalierte im Zug und griff Beamte an: Zweitliga-Profi in Polizeigewahrsam!

Hannover - Seit einigen Wochen fehlt Brooklyn Ezeh (22) Hannover 96 krankheitsbedingt. Wie sich nun herausstellt, wird er wohl auch noch eine ganze Weile fehlen - wegen mentaler Probleme ist der Linksverteidiger derzeit aus dem Trainingsbetrieb genommen. Auslöser war ein Vorfall, bei dem Ezeh in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Brooklyn Ezeh (22) wechselte im Sommer zu Hannover, kam seither meist zu Kurzeinsätzen. Nun wird er voraussichtlich längerfristig fehlen. © Uwe Anspach/dpa

Wie Bild berichtet, sei es am Dienstag zu einem Zwischenfall in einem ICE gekommen, bei dem der 22-Jährige randaliert, Fahrgäste am Ausstieg gehindert und einen Laptop beschädigt habe und schließlich von der Polizei aus dem Zug geholt worden sei.

In einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover zu dem Vorfall hieß es, dass ein 22-Jähriger, bei dem es sich um Ezeh handelt, "hoch aggressiv" gewesen sei, sich psychisch auffällig verhalten habe und in Polizeigewahrsam schließlich durchgedreht sei.

"Er griff die Beamten an, spuckte ihnen ins Gesicht und trat und schlug um sich. Hierdurch verletzte er mehrere Beamte leicht, die jedoch dienstfähig blieben", teilte die Polizei mit.

Daraufhin wurde von einer hinzugezogenen Ärztin beschlossen, dass Ezeh "wegen seines auffälligen und aggressiven Verhaltens zunächst in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden soll".

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Profi von Hannover 96.