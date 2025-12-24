Hannover-Hammer an Heiligabend: Schmadtke ist wieder zurück

Hannover - An Heiligabend hat Zweitligist Hannover 96 einen spektakulären Wechsel in der Geschäftsführung verkündet. Der frühere Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke (61) kehrt zum Klub aus Niedersachsen zurück und übernimmt als Geschäftsführer Sport die Verantwortung für die Lizenzmannschaft sowie die 96-Akademie.

Jörg Schmadtke (61) ist zurück bei Hannover 96. © Swen Pförtner/dpa

Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Marcus Mann (41) an, dem die Vereinsführung den Wunsch nach einem Wechsel zu Red Bull Salzburg offiziell erfüllte.

Der Wechsel wird zum 1. Januar 2026 vollzogen. Schmadtkes Amtszeit ist laut Pressemitteilung der Hannoveraner bis zum 28. Februar 2029 datiert.

Der ehemalige Torwart war einst bereits von Mai 2009 bis April 2013 bei Hannover als sportlicher Entscheidungsträger verantwortlich, zunächst als Sportdirektor, ab März 2011 als Geschäftsführer.

Er war unter anderem für die Zusammenstellung des Kaders der 96-Mannschaft verantwortlich, die die Bundesliga-Saison 2010/11 als Vierter abschloss und sich so für die Europa League qualifizierte.

Zuletzt war Schmadtke bis Februar 2024 als Sportdirektor beim FC Liverpool tätig, davor als Geschäftsführer für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Seine Managerlaufbahn begann der ehemalige Profispieler bei Alemannia Aachen.