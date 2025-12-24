Hannover-Hammer an Heiligabend: Schmadtke ist wieder zurück
Von Jörg Soldwisch
Hannover - An Heiligabend hat Zweitligist Hannover 96 einen spektakulären Wechsel in der Geschäftsführung verkündet. Der frühere Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke (61) kehrt zum Klub aus Niedersachsen zurück und übernimmt als Geschäftsführer Sport die Verantwortung für die Lizenzmannschaft sowie die 96-Akademie.
Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Marcus Mann (41) an, dem die Vereinsführung den Wunsch nach einem Wechsel zu Red Bull Salzburg offiziell erfüllte.
Der Wechsel wird zum 1. Januar 2026 vollzogen. Schmadtkes Amtszeit ist laut Pressemitteilung der Hannoveraner bis zum 28. Februar 2029 datiert.
Der ehemalige Torwart war einst bereits von Mai 2009 bis April 2013 bei Hannover als sportlicher Entscheidungsträger verantwortlich, zunächst als Sportdirektor, ab März 2011 als Geschäftsführer.
Er war unter anderem für die Zusammenstellung des Kaders der 96-Mannschaft verantwortlich, die die Bundesliga-Saison 2010/11 als Vierter abschloss und sich so für die Europa League qualifizierte.
Zuletzt war Schmadtke bis Februar 2024 als Sportdirektor beim FC Liverpool tätig, davor als Geschäftsführer für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Seine Managerlaufbahn begann der ehemalige Profispieler bei Alemannia Aachen.
Das hat Jörg Schmadtke bei Hannover 96 zunächst vor
"Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen", wird Schmadtke zitiert. Und weiter: "Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen."
Martin Kind, Aufsichtsratsvorsitzender der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, zeigte sich hochzufrieden mit der Personalauswahl.
"Ich bin sehr froh, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Fachmann mit großer Erfahrung gewinnen konnten, um die sportliche Zukunft von Hannover 96 zu gestalten", sagte Kind. Schmadtke stehe "für strukturiertes Vorgehen, Entscheidungsstärke und im Ergebnis für erfolgreiche Arbeit". Zudem kenne er den Klub und das Umfeld und werde sich "zügig in alle relevanten Themen einarbeiten können".
Mann verlässt nach viereinhalb Jahren die Hannoveraner und wechselt nach Salzburg, wo er den sportlichen Bereich verantworten und die Nachfolge des zu Borussia Mönchengladbach gewechselten Rouven Schröder (50) antreten wird. Über die Ablösemodalitäten haben die Vereine Stillschweigen vereinbart. Mann besaß in Hannover einen Vertrag bis 2029.
Der Abschied falle ihm sehr schwer. "Ich war in den viereinhalb Jahren immer mit großem Herzblut dabei und habe den Klub, die Stadt und die Menschen sehr ins Herz geschlossen", erklärte er: "Ich werde immer mit schönen Erinnerungen auf 96 schauen und wünsche dem Verein in naher und ferner Zukunft den größtmöglichen Erfolg."
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa