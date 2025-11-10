Mann soll Hitlergruß gezeigt haben: Festnahme nach Zweitliga-Spiel

Hannover - Nach der Zweitliga-Partie am Samstag zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 (2:3) hat die Polizei noch viel zu tun. Es blieb nicht nur beim Versuch einer großen Schlägerei zwischen beiden Fanlagern.

Im Rahmen des Hannover-Spiels soll ein Mann den Hitlergruß in der Heinz-von-Heiden-Arena gezeigt haben. (Archivfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Ein Mann ist wegen des Zeigens eines Hitlergrußes und Widerstands gegen die Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn würden nun zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.

Der Mann hatte den Hitlergruß in der Heinz-von-Heiden-Arena gezeigt und war dann von den Beamten beim Verlassen des Stadions identifiziert worden.

Danach habe er sich "erheblich" gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls nach dieser Partie hat die Polizei in Hannover nach eigenen Angaben eine Schlägerei zwischen Heim- und Gästefans verhindert. Etwa 150 gewaltbereite und als Risikofans bekannte 96-Anhänger hätten demnach versucht, über den Schützenplatz in Hannover zum Gästeblock zu gelangen.