Versteckspiel beendet: Zweitliga-Star liebt erfolgreiche Influencerin und alle dürfen's wissen

Der Kapitän von Fußball-Zweitligist Hannover 96, Enzo Leopold, und Influencerin Evelina Kukla machen ihre Beziehung auf Instagram öffentlich.

Von Tina Hofmann

Hannover - Seit Wochen ist es das Tuschel-Thema Nummer eins in Hannover, jetzt hat das Versteckspiel ein Ende: Zweitliga-Star Enzo Leopold (25) liebt eine erfolgreiche Influencerin. Am Sonntag postete Evelina Kukla (30) ein Foto der beiden.

Das Bild verrät, was die Spatzen in Hannover längst von den Dächern pfiffen: Enzo Leopold (25, l.) liebt Fitness-Influencerin Evelina Kukla (30, r.).
© Screenshot/Instagram/byevelina

Wie viele Fußballer in der Winterpause hat es das Paar nach Dubai verschlagen. Ein Hotelzimmer dient als geeigneter Ort, mit einem Spiegelselfie die Beziehung öffentlich zu machen.

Worte bedarf es keiner, ein Schloss und ein Herz in Form zweier Emojis verkünden den Followern, was sie im Grunde schon lange erahnten.

Denn in den vergangenen Wochen saß die Fitness-Influencerin bereits auf der Tribüne von Hannover 96, heizte somit die Gerüchte um eine Liaison der beiden kräftig an. Im Dezember wurde sie von zwei anderen Influencern auf einem Foto auf der VIP-Tribüne der Heinz-von-Heiden-Arena bei einem Heimspiel von Hannover 96 markiert.

Auch in ihrem Jahresrückblick auf Instagram, wo sie mehr als eine halbe Million Follower besitzt, darf ein Foto mit ihrem neuen Freund nicht fehlen.

Wie lange die Beziehung des Fußballers und der Influencerin bereits andauert, darüber kann nur spekuliert werden. Auf jeden Fall turtelte das Paar bereits in der Länderspielpause Mitte November während eines gemeinsamen Trips nach Südtirol. Was die anderen Hotelgäste damals schon wussten, darf nun auch jeder wissen.

In den vergangenen Wochen lieferte Evelina zudem viele Einblicke in das Einrichten ihrer neuen Wohnung in Hannover, gut möglich, dass sie dort gar nicht allein eingezogen ist.

Enzo Leopold (25) ist Kapitän bei Fußball-Zweitligist Hannover 96.
© Swen Pförtner/dpa

Evelina Kukla trennte sich 2024 von ihrem Ehemann Alex Kukla

Evelina Kukla (30) war 13 Jahre lang mit Alex Kukla (32) zusammen, die beiden heirateten auch in dieser Zeit, sind aber seit 2024 getrennt.
© Bildmontage: Screenshot/Instagram/byevelina

Bekannt wurde Evelina Kukla aber durch ihre Ehe mit dem Hybrid-Athleten und Influencer Alex Kukla (32).

Schon 2024 trennte sich Evelina aber von ihrem Partner, mit dem sie 13 Jahre lang zusammen war. Im Sommer 2025 sprach der Ironman-Finisher von Hamburg über den Moment der Trennung. "Es kam nicht von mir, sondern es hat mich überrumpelt. Sie hat das Ganze angefangen. Erstmals zieht's Dir den Boden unter den Füßen weg", erklärte er in einem Podcast.

Es dauerte lange, bis der Influencer über das Ehe-Aus hinwegkam, nun hat seine Ex eine neue Liebe gefunden.

Allerdings müssen die beiden Turteltauben bald eine kleine Auszeit verkraften, denn am 2. Januar fliegt Leopold mit seinem Team ins Trainingslager nach Belek in die Türkei.

Bis 10. Januar bereitet sich das Team dort auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor, die für Hannover 96 am 18. Januar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern startet.

Titelfoto: Bildmontage: Swen Pförtner/dpa, Screenshot/Instagram/byevelina

