Versteckspiel beendet: Zweitliga-Star liebt erfolgreiche Influencerin und alle dürfen's wissen

Hannover - Seit Wochen ist es das Tuschel-Thema Nummer eins in Hannover, jetzt hat das Versteckspiel ein Ende: Zweitliga -Star Enzo Leopold (25) liebt eine erfolgreiche Influencerin. Am Sonntag postete Evelina Kukla (30) ein Foto der beiden.

Das Bild verrät, was die Spatzen in Hannover längst von den Dächern pfiffen: Enzo Leopold (25, l.) liebt Fitness-Influencerin Evelina Kukla (30, r.). © Screenshot/Instagram/byevelina

Wie viele Fußballer in der Winterpause hat es das Paar nach Dubai verschlagen. Ein Hotelzimmer dient als geeigneter Ort, mit einem Spiegelselfie die Beziehung öffentlich zu machen.

Worte bedarf es keiner, ein Schloss und ein Herz in Form zweier Emojis verkünden den Followern, was sie im Grunde schon lange erahnten.

Denn in den vergangenen Wochen saß die Fitness-Influencerin bereits auf der Tribüne von Hannover 96, heizte somit die Gerüchte um eine Liaison der beiden kräftig an. Im Dezember wurde sie von zwei anderen Influencern auf einem Foto auf der VIP-Tribüne der Heinz-von-Heiden-Arena bei einem Heimspiel von Hannover 96 markiert.

Auch in ihrem Jahresrückblick auf Instagram, wo sie mehr als eine halbe Million Follower besitzt, darf ein Foto mit ihrem neuen Freund nicht fehlen.

Wie lange die Beziehung des Fußballers und der Influencerin bereits andauert, darüber kann nur spekuliert werden. Auf jeden Fall turtelte das Paar bereits in der Länderspielpause Mitte November während eines gemeinsamen Trips nach Südtirol. Was die anderen Hotelgäste damals schon wussten, darf nun auch jeder wissen.

In den vergangenen Wochen lieferte Evelina zudem viele Einblicke in das Einrichten ihrer neuen Wohnung in Hannover, gut möglich, dass sie dort gar nicht allein eingezogen ist.