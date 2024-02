Hannover 96 nach Skandal-Protest sauer auf eigene Fans: "Das nervt einfach"

Hamburg - Eine kuriose Fahrradschloss-Protestaktion, sieben Tore und zwei Platzverweise - das Topspiel der 2. Bundesliga am Freitagabend zwischen dem HSV und Hannover 96 hatte es in sich. Richtig skandalös wurde es aber, als die Fans im Gästeblock ein Fadenkreuz-Plakat mit dem Gesicht von Martin Kind (79) auspackten. Der Klub aus Niedersachsen stellte sich in der Folge geschlossen gegen die eigenen Anhänger.