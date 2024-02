Fahrradschlösser, Fadenkreuz-Plakat, sieben Tore, zweimal Rot: Dieses Spiel wird keiner vergessen!

Sky-Reporter Thomas Wagner schilderte Szenen aus den Katakomben, wo sich die Schiedsrichter zurückgezogen hätten und aufgrund des Schmäh-Plakates in Kontakt mit der DFL stehen würden.

Schiedsrichter Sören Storks schickte die Mannschaften in die Kabinen, nachdem 96-Keeper Ron-Robert Zieler die Situation nicht schlichten konnte. Die Partie war erneut für gut 20 Minuten unterbrochen.

Regulär konnte der zweite Durchgang nicht angepfiffen werden! In der Pause der Partie gelang es offenbar Anhängern, Fahrradschlösser an den Torpfosten abzuschließen. Stadion-Mitarbeiter probierten anschließend mit Schweiß-Schneidern diese wegzuflexen.

Martin Kind, Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH, wurde von 96-Anhängern im Fadenkreuz abgebildet.

Das Schmäh-Plakat wurde nach dem Rückzug in die Kabinen zunächst wieder eingerollt. Die Spieler kamen nach etwa 15 Minuten zurück auf den Rasen und wärmten sich auf. Nach Sky-Infos soll die Partie beim nächsten kleinsten Zwischenfall komplett abgebrochen werden.

In Minute 59 wurde die Partie beim Stand von 2:3 schließlich wieder aufgenommen, das letzte Wort schien noch nicht gesprochen.Kurz vor Schluss erzielte der HSV den 3:3-Ausgleich durch Torjäger Robert Glatzel nach einer kurzen Ecke.

Doch die Freude währte nur kurz. In der 87. Minute wurden HSV-Torschütze Bénes nach rüdem Einsteigen und Videobeweis mit Glattrot vom Platz gestellt.

Anschließend wurden 16 (!) Minuten Nachspielzeit angezeigt, der HSV kassierte in der 90. Minute plus acht in Unterzahl das 3:4 durch Sebastian Ernst. Kurz vor Schluss verabschiedete sich der Torschütze zum 2:3, HSV-Joker Dennis Hadzikadunic, mit Gelbrot vorzeitig.

Nach effektiv 118 Spielminuten wurde die Partie, fast drei Stunden nach Anpfiff, beim Endstand von 3:4 für Hannover 96 und mit neun HSV-Spielern abgepfiffen. Ein denkwürdiger Abend, den keiner so schnell vergessen wird.