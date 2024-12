Knallharte Entlassung in der 2. Bundesliga: Hannover feuert Trainer Stefan Leitl

Sportdirektor Marcus Mann (40) war nicht mehr überzeugt von der Arbeit von Stefan Leitl, er will zeitnah einen Nachfolger präsentieren. © Imago / Jan Huebner

In den vergangenen sechs Spielen gelang Hannover 96 mit dem 3:2 gegen Aufsteiger SSV Ulm nur ein einziger Sieg.

Dabei grüßten die Niedersachsen am elften und zwölften Spieltag sogar von der Tabellenspitze. Der Verein will in dieser Saison in einer extrem engen Liga unbedingt die realistische Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga nach sechs Jahren Abstinenz realisieren.

2019 stieg der Klub aus dem deutschen Oberhaus ab und schaffte seitdem nie wieder den Sprung zurück. "Der Glaube daran, in dieser Konstellation bis zum Schluss um den Aufstieg spielen zu können, ist allerdings nicht mehr vorbehaltlos vorhanden gewesen, und dann ist es aus meiner Sicht der beste und ehrlichste Weg, eine klare und konsequente Entscheidung zu treffen", begründet Sportdirektor Mann.

Offenbar hat der Sportboss bereits einen Nachfolger in der Hinterhand, der soll "zeitnah" präsentiert werden, wie es in der Mitteilung am Sonntag hieß.

Viel Zeit bleibt dem neuen Mann an der Seitenlinie nicht. Schon am 3. Januar fliegt das Team ins Trainingslager in die Türkei, am 17. Januar steht das erste Spiel des neuen Jahres beim SSV Jahn Regensburg auf dem Programm.

