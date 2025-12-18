Abschied von Klub-Legende: Pal Dardai verlässt Hertha BSC endgültig

Pal Dardai (49) soll bei Hertha BSC in den Kreis der Fahnenträger aufgenommen werden. © Soeren Stache/dpa

Der Rekordspieler und mehrfache Coach des Berliner Zweitligisten wird künftig als Head of Football beim ungarischen Klub Újpest FC in Budapest arbeiten. Seine Tätigkeit als Osteuropa-Scout für die Hertha wird somit beendet.

"Ich bin und bleibe ein Herthaner, dieser Verein ist meine Familie. Ich verbinde so viele schöne Momente mit Hertha BSC und wünsche dem Klub deshalb zu jeder Zeit nur das Beste", sagte Dardai.

Der 49-Jährige soll laut Hertha-Mitteilung in den Kreis der sogenannten Fahnenträger des Klubs aufgenommen werden. "Pal Dardai genießt durch seine Verdienste um unseren Verein den allergrößten Respekt aller Herthanerinnen und Herthaner. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm deshalb viel Erfolg", sagte Geschäftsführer Peter Görlich (58).

Diese Fahnenträger-Initiative zur Würdigung verdienter Ex-Größen hatte die Hertha vor fast vier Jahren noch unter Ex-Manager Fredi Bobic (54) ins Leben gerufen. Fahnenträger sind unter anderem Axel Kruse (58), Gabor Kiraly (49) und Marko Rehmer (53). Zuletzt war der Brasilianer Marcelinho (50) zum Fahnenträger ernannt worden.