Marktwert-Explosion bei Hertha-Juwel: Eichhorn auf einer Stufe mit Bayerns Karl
Berlin - Er sammelt weiterhin Rekorde: jüngster Zweiliga-Profi aller Zeiten, jüngster Zweitliga-Startelfdebütant, jüngster Torschütze im DFB-Pokal und jetzt der wertvollste Profi der 2. Liga. Das bei Fußballfans beliebte Portal Transfermarkt hat seine neuen Marktwerte veröffentlicht - und der hat es bei Kennet Eichhorn (16) in sich. Das Hertha-Juwel wird auf 20 Millionen Euro taxiert.
Irre: Das gab es im Unterhaus noch nie. Selbst den bisherigen Rekordhalter Jonas Hector (35) weist der Teenager mit fünf Millionen Euro Abstand in die Schranken. In der Saison 2018/19 wurde der Nationalspieler mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro beziffert.
Zum Vergleich: Mitspieler Fabian Reese (28), in den vergangenen zwei Jahren bei Hertha BSC DER Unterschiedsspieler, kommt "nur" auf fünf Millionen Euro.
Im Oktober - beim letzten Update - kam der 16-Jährige noch auf sechs Millionen Euro. Nach zuvor drei Millionen Euro im August. Jetzt folgte der wohl größte Sprung, denn Eichhorn steht zumindest nach Transfermarkt-Marktwert auf einer Stufe mit Bayern-Juwel Lennart Karl (17). Allerdings werden am Freitag die Marktwerte auch in der Bundesliga angepasst.
Doch so überraschend kommt die Marktwert-Explosion dann doch nicht. Das Hertha-Wunderkind legt eine beachtliche Entwicklung hin. Der gebürtige Brandenburger überzeugt auf der Sechs mit viel Ruhe und Übersicht am Ball. Trotz seines jungen Alters hat er sich bereits als Stammspieler festgespielt.
Hertha BSC äußert sich über neuen Marktwert von Kennet Eichhorn
Eine Entwicklung, die auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Top-Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland sollen bereits Schlange stehen.
Interviews gibt er keine. Hertha will ihn behutsam weiter aufbauen. "Für uns steht bei Kennet Eichhorn - wie bei all unseren Talenten - nicht eine Zahl im Vordergrund, sondern seine kontinuierliche sportliche Entwicklung", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (45) bei "Transfermarkt" zu der genannten Summe.
Es braucht nicht viel Fantasie, dass Eichhorn für Höheres als die 2. Liga berufen ist. Enttäuscht sollten die Anhänger aber nicht sein, wenn die fällige Ablöse, sollte der Tag dann kommen, nicht mit dem vom Fußballportal veröffentlichten Marktwert übereinstimmt.
Die Transfermarkt-Marktwerte seien "nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen", heißt es auf der Website.
Vielmehr sollten sich die Hertha-Fans über so ein Ausnahmetalent in ihren Reihen freuen: "Wir wissen um sein Potenzial, aber genauso wissen wir, dass Entwicklung nicht linear verläuft. Unser Anspruch ist es, ihn bestmöglich zu begleiten und ihm die Zeit und Plattform zu geben, die er für seine nächsten Schritte braucht - unabhängig von äußeren Bewertungen oder Marktwerten", sagte Weber.
Titelfoto: Tom Weller/dpa, Andreas Gora/dpa