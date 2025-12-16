Marktwert-Explosion bei Hertha-Juwel: Eichhorn auf einer Stufe mit Bayerns Karl

Berlin - Er sammelt weiterhin Rekorde: jüngster Zweiliga-Profi aller Zeiten, jüngster Zweitliga-Startelfdebütant, jüngster Torschütze im DFB-Pokal und jetzt der wertvollste Profi der 2. Liga . Das bei Fußballfans beliebte Portal Transfermarkt hat seine neuen Marktwerte veröffentlicht - und der hat es bei Kennet Eichhorn (16) in sich. Das Hertha-Juwel wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

Kennet Eichhorn (16, r.) legt bei Hertha BSC eine beachtliche Entwicklung hin. © Andreas Gora/dpa

Irre: Das gab es im Unterhaus noch nie. Selbst den bisherigen Rekordhalter Jonas Hector (35) weist der Teenager mit fünf Millionen Euro Abstand in die Schranken. In der Saison 2018/19 wurde der Nationalspieler mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro beziffert.

Zum Vergleich: Mitspieler Fabian Reese (28), in den vergangenen zwei Jahren bei Hertha BSC DER Unterschiedsspieler, kommt "nur" auf fünf Millionen Euro.

Im Oktober - beim letzten Update - kam der 16-Jährige noch auf sechs Millionen Euro. Nach zuvor drei Millionen Euro im August. Jetzt folgte der wohl größte Sprung, denn Eichhorn steht zumindest nach Transfermarkt-Marktwert auf einer Stufe mit Bayern-Juwel Lennart Karl (17). Allerdings werden am Freitag die Marktwerte auch in der Bundesliga angepasst.

Doch so überraschend kommt die Marktwert-Explosion dann doch nicht. Das Hertha-Wunderkind legt eine beachtliche Entwicklung hin. Der gebürtige Brandenburger überzeugt auf der Sechs mit viel Ruhe und Übersicht am Ball. Trotz seines jungen Alters hat er sich bereits als Stammspieler festgespielt.