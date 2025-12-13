Hertha hadert mit dem VAR: Das steckt hinter Reeses Tränen-Jubel

Hertha BSC hadert nach dem 3:3 bei Greuther Fürth mit sich, aber auch mit einer Szene in der ersten Hälfte.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Klartext vom Kapitän: Das war eine maximal unnötige Punkteteilung. Obwohl Hertha BSC bei Abstiegskandidat Greuther Fürth gleich zweimal geführt hatte, reichte es nur zu einem 3:3. Nach der furiosen Siegesserie ist der Berliner Motor ins Stocken geraten. Aus den letzten zwei Spielen holten die Berliner nur einen Punkt.

Unglückliche Rückkehr für Paul Seguin (30): Sein Fehlpass führte zum 3:3. © Daniel Karmann/dpa "Das muss reichen. Wir führen erst 2:0, dann 3:2 und kriegen es nicht hin. Danach ist es ein super offenes Spiel. Sehr bitter, dass wir hier zwei Punkte verschenken", erklärte ein frustrierter Fabian Reese (28) bei Sky. Herthas Unterschiedsspieler war es auch, der gleich zweimal im Mittelpunkt stand. In der 26. Minute erzielte er endlich sein erstes Tor aus dem Spiel heraus. Dachten alle: Nach Rücksprache mit dem VAR nahm Schiedsrichter Tom Bauer den Treffer zurück. Kennet Eichhorn (16) soll den Ball noch verlängert haben. Eine ganz enge Entscheidung, ist es auf den TV-Bildern nicht eindeutig zu erkennen, ob der 16-Jährige den Ball auch wirklich berührt hatte. Hertha BSC Erst Sky-, dann Spiel-Frust: Hertha mit nächstem Rückschlag in verrücktem Duell "Wir haben alles im Griff, haben Chancen aufs 3:0, kriegen dann noch ein fragwürdiges Tor aberkannt, weil glaube ich eine Haarspitze oder so dran war. Bei diesen Regeln steigt man selber nicht mehr durch", schob der Flügelflitzer nach der Punkteteilung auch noch VAR-Frust. Stefan Leitl (48) wollte dem Schiri keinen Vorwurf machen, richtig überzeugt war der Übungsleiter von der Entscheidung aber auch nicht. "Er hat das Signal bekommen, was auch immer im Keller dort gesehen wurde. Keine Ahnung. War wohl so."

Emotional bejubelt Fabian Reese das zwischenzeitliche 1:0. © Daniel Karmann/dpa

Fabian Reese über aberkanntes Tor: "Ich dachte mir, das kann nicht sein"