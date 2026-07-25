Auf welchen Hertha-Star Leitl nicht verzichten will: "Ich möchte ihn nicht abgeben"

Kitzbühel - Beim ersten Treffer erwischte er Marius Gersbeck (31) auf dem falschen Fuß, beim zweiten war der Hertha-Keeper machtlos. Sehenswert schweißte Jon Dagur Thorsteinsson (27) beim internen Testspiel den Ball aus über 20 Metern in den Winkel: Auch wenn sich das Team auswärts noch geschlagen geben musste, konnte der Isländer durchaus auf sich aufmerksam machen.

John Dagur Thorsteinsson (27, l.) erhält bei Hertha eine neue Chance. © Andreas Gora/dpa

Thorsteinsson, der bislang eine ansprechende Vorbereitung spielt, hat eine neue Chance bekommen und nutzt sie: "Mir gefällt er sehr. Wir haben zu Beginn ein ganz offenes Gespräch gehabt. Er ist zu 100 Prozent hier und ich habe ihm auch gesagt, wenn er hier ist, dann kriegt er auch die Möglichkeit zu spielen. Er soll sich zeigen", sagte Stefan Leitl (48) in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers in Kitzbühel.

Die Leihe nach Norwegen hat dem Flügelflitzer gutgetan. Bei Brann Bergen kam Thorsteinsson wieder regelmäßig zum Einsatz, erzielte in 18 Pflichtspielen drei Tore und gab drei Vorlagen. Eine Kaufoption gab es nicht und so kehrte der 27-Jährige wieder zurück - vorerst.

Bislang verlief seine Zeit in Berlin eher unglücklich. Ein Treffer blieb ihm auch wegen VAR-Pech in 28 Zweitliga-Spielen verwehrt. Lediglich im Pokal gegen Elversberg traf der Flügelflitzer vom Elfmeterpunkt. So hatte er lange Zeit eher den Stempel Hertha-Flop inne und gilt als möglicher Abgangskandidat.

Ginge es aber nach Leitl, bleibt er bei Hertha BSC: "Ich bin super happy. Es geht ja auch darum, dass John auch ein guter Fußballer ist, aber speziell auch sein Charakter innerhalb der Mannschaft: Er ist sehr beliebt, ist total integriert in der Mannschaft und belebt einfach auch diesen Team-Spirit", so Leitl. "Deswegen sind wir sehr glücklich, dass er hier ist. Ich möchte ihn nicht abgeben."