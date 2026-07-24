Neuer Vertrag bei Hertha BSC und jetzt die Binde? "Das wäre natürlich eine Ehre für mich"

Berlin - Der erste Neuzugang steht wohl schon in den Startlöchern, doch schon bevor die Meldung publik wurde, gab es aus Sicht der Hertha-Fans allen Grund zur Freude: Josip Brekalo (28) hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2028 verlängert.

Josip Brekalo (28, r.) erzielte in elf Spielen für Hertha drei Tore und gab zwei Vorlagen. © Andreas Gora/dpa

Es ist das nächste positive Zeichen in einer bislang eher schwierigen Transferphase.

"Wenn das so aussieht, freut mich das natürlich. Ich bin hier seit dem ersten Tag sehr glücklich und ich möchte einfach alles geben, dass dieser Verein wieder erfolgreich ist und wir unsere Ziele erreichen", sagte Brekalo in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers, bei dem auch TAG24 vor Ort ist.

Welche das in der neuen Saison werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Hertha, die sich einen strikten Sparkurs verschrieben haben, steckt mitten im XXL-Umbruch. Zwölf Spieler haben den Klub bereits verlassen, hinzugekommen ist noch keiner. Noch! Mit Oluwaseun Adewumi (21) soll der erste Neuzugang perfekt sein.

Brekalo könnte derweil noch mehr in den Fokus rücken. "Mit meiner Erfahrung und jetzt schon zehn Jahren im Ausland in der elften Saison, glaube ich, dass ich den jungen Spielern sicher auch helfen kann und die Mannschaft führen kann."

Womöglich gar als Kapitän. Der Kroate gilt als einer der Anwärter auf die Binde und ist bereit: "Das wäre natürlich eine Ehre für mich, wenn das noch zustande kommt. Der Trainer hat sich noch nicht entschieden, aber ich bin sicherlich bereit und werde sicherlich noch mehr Verantwortung haben. Damit komme ich klar und werde natürlich noch mehr Gas geben", so der Hertha-Star.