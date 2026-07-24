Neuer Vertrag bei Hertha BSC und jetzt die Binde? "Das wäre natürlich eine Ehre für mich"
Berlin - Der erste Neuzugang steht wohl schon in den Startlöchern, doch schon bevor die Meldung publik wurde, gab es aus Sicht der Hertha-Fans allen Grund zur Freude: Josip Brekalo (28) hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2028 verlängert.
Es ist das nächste positive Zeichen in einer bislang eher schwierigen Transferphase.
"Wenn das so aussieht, freut mich das natürlich. Ich bin hier seit dem ersten Tag sehr glücklich und ich möchte einfach alles geben, dass dieser Verein wieder erfolgreich ist und wir unsere Ziele erreichen", sagte Brekalo in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers, bei dem auch TAG24 vor Ort ist.
Welche das in der neuen Saison werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Hertha, die sich einen strikten Sparkurs verschrieben haben, steckt mitten im XXL-Umbruch. Zwölf Spieler haben den Klub bereits verlassen, hinzugekommen ist noch keiner. Noch! Mit Oluwaseun Adewumi (21) soll der erste Neuzugang perfekt sein.
Brekalo könnte derweil noch mehr in den Fokus rücken. "Mit meiner Erfahrung und jetzt schon zehn Jahren im Ausland in der elften Saison, glaube ich, dass ich den jungen Spielern sicher auch helfen kann und die Mannschaft führen kann."
Womöglich gar als Kapitän. Der Kroate gilt als einer der Anwärter auf die Binde und ist bereit: "Das wäre natürlich eine Ehre für mich, wenn das noch zustande kommt. Der Trainer hat sich noch nicht entschieden, aber ich bin sicherlich bereit und werde sicherlich noch mehr Verantwortung haben. Damit komme ich klar und werde natürlich noch mehr Gas geben", so der Hertha-Star.
Brekalo spielte zuletzt vermehrt wieder auf dem Flügel
Nach seinem Abschied aus der Bundesliga ist seine Karriere zuletzt ins Stocken geraten. Weder in Florenz, in Kroatien bei Hajduk Split, beim türkischen Erstligisten Kasimpasa noch in Spanien wurde der Ex-Wolfsburg-Star glücklich. Bei Hertha aber schon. Brekalo, erst im Winter gekommen, schlug voll ein - erst auf dem Flügel, dann als Spielmacher. "Ich kenne Hertha sehr gut. Von daher wusste ich, dass dieser Schritt für mich der richtige Schritt ist."
Eigentlich dachte man, dass der 28-Jährige auch in der neuen Saison eher hinter den Spitzen zu finden sein wird, doch in der Vorbereitung tauchte er vor allem auf der linken Seite, dort wo sonst immer Fabian Reese (28) wirbelte, auf. Dort sieht er sich selber auch am stärksten.
"Der Trainer hat mit meinen fußballerischen Qualitäten genau gesehen, dass ich auch diese Rolle (Zehner, Anm. d. Red.) spielen kann. Ich kann das auch sehr gut spielen, aber meine Position ist auf jeden Fall Flügelspieler. Ich werde aber alle Positionen spielen, die nötig sind."
Was das Leben in Berlin derzeit noch schöner macht: Seit einigen Wochen trainiert sein jünger Bruder Filip Brekalo (23) bei Herthas U23 mit. "Das ist natürlich für mich eine besondere Situation. Ich kenne ihn mein ganzes Leben und weiß, was für ein Potenzial er hat. Leider kam er durch seine Verletzungen nie richtig in die Spur. Wenn er fit bleibt und sein Potenzial erreicht, kann er noch etwas erreichen."
Titelfoto: Andreas Gora/dpa