Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England
Berlin - Hertha BSC konnte nach langen Wochen des Wartens endlich auf dem Transfermarkt aktiv werden und ist dabei in England fündig geworden.
Die Alte Dame leiht Oluwaseun Adewumi (21) bis Saisonende vom Premier-League-Absteiger FC Burnley aus, wie die Berliner am Freitag mitteilten.
Der 21-Jährige, der in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 19 tragen wird, ist bereits im Trainingslager in Österreich zur Mannschaft gestoßen.
"Wir freuen uns, dass wir Oluwaseun für uns gewinnen konnten. Er wird unserem Spiel mit seiner Vielseitigkeit, seinem Tempo und seiner Dynamik guttun", lobte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Neuzugang.
Trotz seines jungen Alters hat der österreichische U21-Nationalspieler bereits in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und kann im Sturmzentrum und als hängende Spitze agieren oder auf dem rechten Flügel wirbeln. "Ich freue mich schon sehr darauf, für einen Traditionsverein wie Hertha und seine Fans zu spielen", kündigte Adewumi an.
Er wolle jetzt schnell im Team ankommen, "damit ich direkt helfen kann", betonte der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison an Cercle Brügge ausgeliehen war. Für die Belgier bestritt er 33 Pflichtspiele, in denen er sechsmal ins Schwarze traf.
Hertha BSC hat im Sommer viele Leistungsträger abgegeben
Damit haben die Blau-Weißen, die inzwischen quasi eine gesamte Mannschaft in der laufenden Transferperiode abgestoßen haben, ihren ersten Neuzugang eingetütet.
Insgesamt sind bis dato zwölf Abgänge zu verzeichnen. Neben vielen ablösefreien Abschieden - auch durch auslaufende Verträge - konnte der Hauptstadtklub immerhin 25,5 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen.
Dadurch verloren sie aber auch Leistungsträger wie Kennet Eichhorn (16), Fabian Reese (28), Tjark Ernst (23) oder Michael Cuisance (26). Generell ist der Kader dadurch ziemlich ausgedünnt und mit Nachwuchstalenten aufgefüllt worden.
Das entspricht natürlich voll und ganz dem propagierten Berliner Weg, lässt aber auch Zweifel an der Qualität des Kaders aufkommen. Schließlich können sich die Spree-Athener nicht darauf verlassen, dass sich jede Saison ein neuer Eichhorn ins Rampenlicht spielt.
Bis zum Start in der 2. Bundesliga bleiben nur noch exakt zwei Wochen, um die Mannschaft noch punktuell zu verstärken. Oluwaseun Adewumi hat jetzt den Anfang gemacht, aber besonders wichtig wäre noch ein zuverlässiger Knipser.
Das Interesse an Gustaf Nilsson (29) soll weiterhin bestehen - den schwedischen WM-Fahrer vom Berliner Weg zu überzeugen, wird in der aktuellen Situation aber wohl kein leichtes Unterfangen.
Erstmeldung von 11.17 Uhr, aktualisiert um 16.11 Uhr.
Titelfoto: Burmann/City-Press