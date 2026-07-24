Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England

Berlin - Hertha BSC konnte nach langen Wochen des Wartens endlich auf dem Transfermarkt aktiv werden und ist dabei in England fündig geworden.

Oluwaseun Adewumi (21) ist der langersehnte erste Neuzugang für Hertha BSC. © Burmann/City-Press

Die Alte Dame leiht Oluwaseun Adewumi (21) bis Saisonende vom Premier-League-Absteiger FC Burnley aus, wie die Berliner am Freitag mitteilten.

Der 21-Jährige, der in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 19 tragen wird, ist bereits im Trainingslager in Österreich zur Mannschaft gestoßen.

"Wir freuen uns, dass wir Oluwaseun für uns gewinnen konnten. Er wird unserem Spiel mit seiner Vielseitigkeit, seinem Tempo und seiner Dynamik guttun", lobte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Neuzugang.

Trotz seines jungen Alters hat der österreichische U21-Nationalspieler bereits in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und kann im Sturmzentrum und als hängende Spitze agieren oder auf dem rechten Flügel wirbeln. "Ich freue mich schon sehr darauf, für einen Traditionsverein wie Hertha und seine Fans zu spielen", kündigte Adewumi an.

Er wolle jetzt schnell im Team ankommen, "damit ich direkt helfen kann", betonte der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison an Cercle Brügge ausgeliehen war. Für die Belgier bestritt er 33 Pflichtspiele, in denen er sechsmal ins Schwarze traf.