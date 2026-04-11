Ausgerechnet Berisha: Lauterns Eiertor beendet Herthas Aufstiegsträume

Berlin - War das jetzt das Ende aller Aufstiegsträume? Hertha BSC hat gegen Kaiserslautern einen empfindlichen Dämpfer kassiert. Die Berliner mussten sich mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Viel los im Hertha-Strafraum und doch kommt Lauterns Marlon Ritter (2.v.l.) zum Abschluss. © Andreas Gora/dpa

Was wurde im Vorfeld viel über Geschehnisse in Dresden geredet, nun aber richtete sich der Blick endlich wieder auf das Sportliche.

Hertha, mit dem Rückenwind von 13 Punkten aus fünf Spielen hatte wieder Chancen, in das Aufstiegsrennen einzugreifen - und wollte gleich für klare Verhältnisse sorgen.

Julian Krahl verhinderte schon nach vier Minuten gegen Kevin Sessa die frühe Führung. Auch danach blieben die Hausherren am Drücker, ohne aber wirklich zwingend zu werden.

Es fehlte wie beim missglückten Zuspiel auf den einschussbereiten Fabian Reese an der letzten Konsequenz. Entweder war noch ein Bein dazwischen oder Krahl zur Stelle.

Die Berliner schafften es nicht, sich für die Überlegenheit zu belohnen und kassierten nur kurz nach dem Seitenwechsel die kalte Dusche.

Hertha bekam im Gewühl den Ball nicht weg, sodass die Kugel irgendwie zu Mergim Berisha gestochert wurde. Der Goalgetter ließ sich die Chance nicht nehmen.