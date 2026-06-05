Wolfsburg lässt nicht locker: Geht Hertha-Star Reese doch zum VfL?

Berlin - Alle blicken auf Kennet Eichhorn (16), doch auch die Zukunft von Fabian Reese (28) ist ungewiss. Verliert Hertha BSC nicht nur sein Wunderkind, sondern auch noch DEN Unterschiedsspieler der letzten Jahre?

Fabian Reese (28) hat bei Hertha noch einen Vertrag bis 2030. © Daniel Karmann/dpa

Das Interesse vom VfL Wolfsburg an Reese ist offenbar ungebrochen. Sky zufolge ist der Flügelflitzer sogar der Wunschtransfer. Im Hintergrund sollen Gespräche bereits laufen.

Der Ausgang ist allerdings offen, so kann von einer Einigung keine Rede sein. Dennoch baggern die Wölfe an Herthas Top-Star. So sagte Wolfsburgs Sportdirektor Primin Schwegler (39) zu Sky, dass Reese "ein interessanter Spieler" sei.

Fraser Hornby (26), Elvis Rexhbecaj (28), HSV-Bomber Robert Glatzel (32) und Reese - das wäre mal eine Ansage für die 2. Liga vom VfL. Aber geht Herthas Kapitän tatsächlich nach Wolfsburg zu einem Ligakonkurrenten?

Schwer vorstellbar, hat der Flügelflitzer doch trotz seiner Liebe zu Berlin nie ein Geheimnis daraus gemacht, in der Bundesliga spielen zu wollen. Am liebsten mit Hertha. Das große Ziel aber hat die Alte Dame erneut klar verfehlt.

An Reese lag es nicht. Er machte auch in dieser Saison häufig wieder den Unterschied. Seine 23 Scorerpunkte (13 Tore, zehn Vorlagen) sind persönlicher Bestwert: Reese ist eigentlich zu gut für diese Liga.