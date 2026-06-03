Hertha BSC: Nächster Top-Klub steigt im Eichhorn-Poker aus
Berlin - Dieser Transfer wird Hertha BSC wohl noch lange beschäftigen. Wunderkind Kennet Eichhorn (16) wird gefühlt von halb Europa gejagt – und doch ist das Teilnehmerfeld neuer potenzieller Arbeitnehmer kleiner geworden.
Nach dem BVB ist nun auch der große FC Bayern München raus. Der Rekordmeister nimmt Abstand von einer Verpflichtung, wie der Kicker und Sport1 berichten.
Der Grund: die XXL-Handgeldforderung an Spieler, Familie und Berater. Wie Borussia Dortmund macht da auch der FCB nicht mit. Demnach soll die Forderung der sogenannten Signing Fee, also nur für die Unterschrift, höher sein als die Ablöse.
Und diese soll offenbar niedriger sein als gedacht. Statt der angenommenen bis zu zwölf Millionen Euro winken Hertha laut Sport Bild "nur" neun Millionen Euro – und auch nur, wenn der neue Klub in der Champions League vertreten ist. Ist das nicht der Fall, soll die vereinbarte Kaufoption noch weiter drunter liegen.
Insofern dürfte man in Berlin zwiegespalten auf die neuesten Entwicklungen schauen, haben sich doch gleich zwei Top-Klubs, bei denen die Ablösesumme höher ausfallen wird, verabschiedet. Die Chancen auf ein weiteres Jahr in der Hauptstadt sind mit dem Bayern-Aus allerdings auch nicht gerade größer geworden.
Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben weiterhin Interesse an Eichhorn
Interesse am begnadeten Mittelfeldspieler besteht weiterhin. In der Bundesliga mischen beispielsweise noch RB Leipzig und Bayer Leverkusen mit. Auch Liverpool wird weiterhin gehandelt, obwohl das Top-Talent aufgrund des Brexits erst mit 18 Jahren in der Premier League eingesetzt werden kann.
Eichhorn legte bei seiner ersten Profisaison eine beachtliche Entwicklung an den Tag und brach gleich mehrere Rekorde. Der 16-Jährige ist nicht nur der jüngste Zweitliga-Profi aller Zeiten, sondern auch der jüngste Torschütze im Unterhaus.
Jetzt wird er bei Hertha, die wieder einen großen Transferüberschuss erzielen müssen, kaum zu halten sein. Klar ist aber: Zu den Bayern geht es nicht. Das hat auch sportliche Gründe. So wollen die Münchner in Zukunft auf Noel Aseko (22) setzen – ein weiteres Berliner Talent. Den Mittelfeldspieler haben die Bayern 2022 deutlich günstiger bekommen. Für eine Million Euro wechselte er damals von Hertha zum Rekordmeister.
Titelfoto: David Inderlied/dpa