Hertha BSC: Nächster Top-Klub steigt im Eichhorn-Poker aus

Berlin - Dieser Transfer wird Hertha BSC wohl noch lange beschäftigen. Wunderkind Kennet Eichhorn (16) wird gefühlt von halb Europa gejagt – und doch ist das Teilnehmerfeld neuer potenzieller Arbeitnehmer kleiner geworden.

Kennet Eichhorn (16, l.) wird nicht zu den Bayern gehen und damit auch nicht auf Noel Aseko (22) treffen. © David Inderlied/dpa

Nach dem BVB ist nun auch der große FC Bayern München raus. Der Rekordmeister nimmt Abstand von einer Verpflichtung, wie der Kicker und Sport1 berichten.

Der Grund: die XXL-Handgeldforderung an Spieler, Familie und Berater. Wie Borussia Dortmund macht da auch der FCB nicht mit. Demnach soll die Forderung der sogenannten Signing Fee, also nur für die Unterschrift, höher sein als die Ablöse.

Und diese soll offenbar niedriger sein als gedacht. Statt der angenommenen bis zu zwölf Millionen Euro winken Hertha laut Sport Bild "nur" neun Millionen Euro – und auch nur, wenn der neue Klub in der Champions League vertreten ist. Ist das nicht der Fall, soll die vereinbarte Kaufoption noch weiter drunter liegen.

Insofern dürfte man in Berlin zwiegespalten auf die neuesten Entwicklungen schauen, haben sich doch gleich zwei Top-Klubs, bei denen die Ablösesumme höher ausfallen wird, verabschiedet. Die Chancen auf ein weiteres Jahr in der Hauptstadt sind mit dem Bayern-Aus allerdings auch nicht gerade größer geworden.