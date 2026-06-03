Ausschreitungen vor Schalke- Spiel: Polizei sucht 18 Hertha-Chaoten

Berlin - Durch die Ausschreitungen in Dresden ist der Vorfall vor dem Spiel gegen Schalke fast schon in Vergessenheit geraten. Jetzt aber geht es in die nächste Runde. Die Polizei fahndet nach insgesamt 18 Hertha-Fans.

Die Polizei sucht gleich nach mehreren Hertha-Fans. © Polizei Berlin, Andreas Gora/dpa

Schon im Vorfeld knallte es beim Top-Spiel zum Rückrundenauftakt am 17. Januar direkt vor der Ostkurve - in einem Gebiet, in dem sich die Polizei eigentlich zurückhält.

Den Angaben zufolge seien dabei 31 Berliner Fans und 21 Polizisten leicht verletzt worden. Die Polizei beklagte massive Fangewalt. Die Fans wiederum beklagten einen überharten Polizeieinsatz und bekamen Unterstützung vom Verein.

Anders als bei den Krawallen zuletzt bei Dynamo Dresden stellte sich Hertha BSC hinter die eigenen Fans, die der Polizei vorwarfen, schwer verletzte Anhänger zu verschweigen.

"In den vergangenen Monaten ist aus unterschiedlichen Perspektiven wiederholt der Eindruck entstanden, dass Einsatzkonzepte und polizeiliche Präsenz von Fans als zunehmend konfrontativ und [...] nicht mehr durchgängig deeskalierend wahrgenommen worden sind", teilte der Verein am Tag danach mit.

Was der Auslöser für die Ausschreitungen gewesen sein soll, geht auch aus der Polizeimeldung nicht wirklich hervor. Demnach sollen die Polizisten, die schon im Vorfeld mit einem Polizeiaufgebot im Einlassbereich vor der Ostkurve standen, den Hinweis erhalten haben, dass sich etwa 100 Hertha-Fans vermummt und versammelt haben sollen. Zudem soll ein Schalke-Fan vor der Ostkurve angegriffen worden sein.